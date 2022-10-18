Парламент Естонії визнав російський режим терористичним і засудив анексію українських територій
Парламент Естонії визнав російський режим терористичним і засудив анексію територій України
Про це інформує амбасадорка України в Естонії Мар'яна Беца.
"Історичний день. Щойно Парламент Естонії ухвалив заяву "Засудження анексії території України та оголошення російського режиму терористичним". Щиро дякуємо нашим естонським друзям", - написала Беца.
Сайт представницького органу народу Естонії - Рійгікогу повідомляє, що країна ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України.
"Шляхом правопорушення ніколи неможливо досягти правди. Путінський режим, що загрожує ядерною зброєю, зробив Росію найбільшою загрозою для світу як у Європі, так і в усьому світі", – йдеться у заяві.
Крім того, Естонія підтримала проведення розслідувань Міжнародного та кримінального судів, експерти яких з'ясовують обставини воєнних злочинів Росії на території України.
- 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Вперше в історії Рада Європи заявила, що Україні потрібно дати зброю, зокрема системи ППО для захисту цивільного населення. Серед інших найважливіших кроків резолюції - якнайскоріше створення міжнародного трибуналу для Росії. Також зазначається, що перебування РФ у Радбезі ООН - є нелегальним, "немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться".
- Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для вищого політичного керівництва Росії.
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