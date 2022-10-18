Парламент Естонії визнав російський режим терористичним і засудив анексію українських територій

Про це інформує амбасадорка України в Естонії Мар'яна Беца.

"Історичний день. Щойно Парламент Естонії ухвалив заяву "Засудження анексії території України та оголошення російського режиму терористичним". Щиро дякуємо нашим естонським друзям", - написала Беца.

Історичний день. Щойно Парламент Естонії (Рійгікогу) @Riigikogu ухвалив заяву «Засудження анексії території України та оголошення російського режиму терористичним». Щиро дякуємо нашим естонським друзям. Aitäh @markomihkelson @Riigikogu #StopRussia #StandWithUkraine — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 18, 2022

Сайт представницького органу народу Естонії - Рійгікогу повідомляє, що країна ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України.

"Шляхом правопорушення ніколи неможливо досягти правди. Путінський режим, що загрожує ядерною зброєю, зробив Росію найбільшою загрозою для світу як у Європі, так і в усьому світі", – йдеться у заяві.

Крім того, Естонія підтримала проведення розслідувань Міжнародного та кримінального судів, експерти яких з'ясовують обставини воєнних злочинів Росії на території України.

13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Вперше в історії Рада Європи заявила, що Україні потрібно дати зброю, зокрема системи ППО для захисту цивільного населення. Серед інших найважливіших кроків резолюції - якнайскоріше створення міжнародного трибуналу для Росії. Також зазначається, що перебування РФ у Радбезі ООН - є нелегальним, "немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться".

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для вищого політичного керівництва Росії.