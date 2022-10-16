Про це сказано у спільній заяві міністрів закордонних справ трьох країн.

"Наразі не існує міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України. Щоб заповнити цю юрисдикційну лазівку, необхідно створити Спеціальний трибунал для покарання злочину агресії проти України. ЄС разом із нашими партнерами має бути в центрі цих зусиль", - йдеться в документі.

Міністри зазначають, що нещодавні навмисні удари РФ по цивільних будинках, школах та дитячих майданчиках, а також цивільній інфраструктурі по всій Україні є лише останнім епізодом неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу.

"Міжнародний порядок, заснований на правилах, який ми всі прагнемо захищати, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, які його найбільш відверто порушують - геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії", - додають міністри в заяві.

Вони наголосили, що ЄС повинен продовжувати підтримувати розслідування, які проводяться Україною, низкою інших держав, а також Міжнародним кримінальним судом (МКС).

"Створення Спеціального трибуналу доповнило б роль МКС. У той час як МКС буде переслідувати осіб за воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю Спеціального трибуналу буде злочин агресії", - підкреслили очільники МЗС країн Балтії.



На їхню думку, ключові натхненники, підбурювачі та посередники війни Росії в Україні не можуть уникнути правосуддя лише через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції.

13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Вперше в історії Рада Європи заявила, що Україні потрібно дати зброю, зокрема системи ППО для захисту цивільного населення. Серед інших найважливіших кроків резолюції - якнайскоріше створення міжнародного трибуналу для Росії. Також зазначається, що перебування РФ у Радбезі ООН - є нелегальним, "немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться".