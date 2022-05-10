Парламент Литви визнав Росію терористичною державою

Про це повідомляє DW.

"Сейм Литви визнав повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться у резолюції литовського парламенту.

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