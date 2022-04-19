США може визнати Росію державою-спонсором тероризму, - Держдеп

Про це повідомляє CNN, із посиланням на заяву речника Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми уважно вивчаємо факти. Ми уважно розглядаємо закон", – відповів він на запитання журналістів про можливість визнати Росію державою-спонсором тероризму. За його словами, такий процес може зайняти кілька тижнів, перш ніж рішення буде прийнято.

"Незалежно від того, чи матиме ми повноваження на це, чи на щось інше, що дозволятиме нам закон, ми будемо застосовувати їх, якщо вони будуть ефективними та доречними".

Згідно із законодавством США, держава-спонсор тероризму — це країна, яка "неодноразово надала підтримку актам міжнародного тероризму". Наразі до таких країн відносять Північну Корею, Іран, Кубу та Сирію. Додавання до цього списку РФ має привезти до нового розширення санкцій.

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена із закликом, щоб Сполучені Штати визнали РФ державою-спонсором тероризму.

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