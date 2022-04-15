Про це повідомляє The Washington Post.

Запит Зеленського, про який раніше не повідомлялося, надійшов під час нещодавньої телефонної розмови з Байденом, яка була зосереджена на багатогранній реакції Заходу на вторгнення Росії в Україну, - пише видання.

Байден не обіцяв нічого конкретного під час розмови, - сказали люди, обізнані зі змістом бесіди президентів. Президент США лише заявив українському колезі, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву, - додали вони.

The Washington Post зауважує, що навіть під час холодної війни Вашингтон утримувався від визначення Радянського Союзу таким чином, попри підтримку Москвою груп, які вважалися терористичними протягом 1970-х і 1980-х років.

Якщо ж Вашингтон таки застосує цю санкцію як один з останніх аргументів у відносинах з Москвою, то вона матиме низку наслідків, включаючи застосування економічних санкцій на десятки інших країн, які надалі ведуть бізнес з Росією, заморожування активів Москви в Сполучених Штатах, серед іншого й нерухомості, заборону різного експорту, який має як комерційне, так і військове використання, - пише The Washington Post.

Газета також додає, що вбивства Росією мирних жителів в Україні та Сирії, її імовірні вбивства та спроби вбивства дисидентів та ексшпигунів в інших країнах, а також підтримка сепаратистів в Україні, звинувачених Сполученими Штатами у вбивствах, зґвалтуваннях та катуваннях, полегшує для Вашингтона рішення про визнання РФ державою-терористом.



"По суті, визначити Росію (державою-терористом. -) може бути легше, ніж для країн, які зараз у списку. Кубу додали у каденцію адміністрацієї Трампа в січні 2021 року, незадовго до вступу Байдена на посаду, за її відмову екстрадувати американця, засудженого за вбивство військовослужбовця штату Нью-Джерсі в 1973 році, а також за підтримку колумбійського партизанського руху", - наводить приклад The Washington Post.