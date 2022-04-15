Зеленський попросив Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму, - The Washington Post
Президент України звернувся до президента США з прямим закликом, щоб Сполучені Штати застосували до Росії одну з найпотужніших і далекосяжних санкцій в американському арсеналі, - визнали РФ державою-спонсором тероризму
Про це повідомляє The Washington Post.
Запит Зеленського, про який раніше не повідомлялося, надійшов під час нещодавньої телефонної розмови з Байденом, яка була зосереджена на багатогранній реакції Заходу на вторгнення Росії в Україну, - пише видання.
Байден не обіцяв нічого конкретного під час розмови, - сказали люди, обізнані зі змістом бесіди президентів. Президент США лише заявив українському колезі, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву, - додали вони.
Якщо ж Вашингтон таки застосує цю санкцію як один з останніх аргументів у відносинах з Москвою, то вона матиме низку наслідків, включаючи застосування економічних санкцій на десятки інших країн, які надалі ведуть бізнес з Росією, заморожування активів Москви в Сполучених Штатах, серед іншого й нерухомості, заборону різного експорту, який має як комерційне, так і військове використання, - пише The Washington Post.
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