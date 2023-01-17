Про це пише BBC.

АТ "ПВК Вагнер центр" внесений до реєстру юридичних осіб 27 грудня у формі непублічного акціонерного товариства зі статутним капіталом 10 тисяч рублів. Імена та кількість акціонерів не розкриваються. Тепер ПВК "Вагнер" має право укладати угоди, наймати співробітників, отримувати державні замовлення та гранти, не розкриваючи своїх бенефіціарів.

В переліку видів діяльності – "консультування з питань комерційної діяльності та управління". Крім того, компанія вказала широкий спектр діяльності – від книговидання, медіа та наукових розробок до оренди та лізингу водного та повітряного транспорту.

Компанія зареєстрована за адресою однойменного офісного комплексу, що відкрився в листопаді, в спальному районі Петербурга. Будівлю збудувало АТ "Рітейл", директором якого після відкриття будівлі став Пригожин.

Гендиректором АТ "ПВК Вагнер Центр" призначено Олексія Тенсіна. З 1 жовтня 2019-го по 16 листопада 2021 року Тенсін керував основним виробничим майданчиком АТ "Концерн "Калашников", що базується в Іжевську, а до того обіймав у цьому холдингу з виробництва зброї посаду директора з якості, повідомляла пресслужба підприємства.

Після реєстрації АТ "ПВК Вагнер Центр" доступ до своєї сторінки в соцмережі Тенсін закрив.

Відзначимо, що до середини 2022 року російська влада, та й сам Пригожин цуралися ПВК Вагнера. Офіційні особи спростовували його існування, а його засновник – запевняв, що не має жодного відношення до компанії.

Хоча на той момент російські найманці з ПВК Вагнера брали участь у бойових діях на сході України, Сирії, Судані та Центральноафриканській Республіці. І це при тому, що у російському КК діяли статті про найманство та створення незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК Вагнера, та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію Вагнера терористичною організацією.

У кінці листопада агенція Bloomberg, з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США розглядає можливість оголошення ПВК Вагнера іноземною терористичною організацією.

Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) оголосив засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина "людиною року" у номінації "організована злочинність та корупція".

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