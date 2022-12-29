Про це Центр повідомив у своєму пресрелізі.

"Євген Пригожин цього року став живим символом найжахливіших явищ Росії. Брудні гроші, первісне насильство, цинізм і безкарність навіть перед російським законом — всі похідні корупції, що схвалюється державою, об'єднуються в його постаті", — йдеться в повідомленні OCCRP.

За словами головного редактора та співзасновника OCCRP Дрю Саллівана, Пригожин заслужив цю нагороду своєю діяльністю, спрямованою на "розширення жорстокого та корумпованого впливу Росії, готовністю грабувати для Володимира Путіна та карати незгодних".

У звіті центру особлива увага приділяється створеній Пригожиним ПВК Вагнера, яка відома кривавим слідом, який залишила в зонах конфліктів по всьому світу. "Хоч би куди пішли бійці Вагнера, за ними обов'язково будуть порушення прав людини. Від Сирії до Камеруну, від Сомалі до Малі їх звинувачують у зґвалтуваннях, пограбуваннях, вбивствах та тортурах", — йдеться у доповіді OCCRP.

OCCRP присуджує нагороду "людина року" в галузі організованої злочинності та корупції з 2012 року. 2014-го центр присвоїв цю нагороду президенту Росії Володимиру Путіну, а 2021-го — Олександру Лукашенку.

Нагадаємо, ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК Вагнера, та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію Вагнера терористичною організацією.

У кінці листопада агенція Bloomberg, з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США розглядає можливість оголошення ПВК Вагнера іноземною терористичною організацією.

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