ДСНС оголосила штормове попередження: прогнозують шквали та грози
У більшості областей України очікуються грозові дощі, шквали та град
Про це передає пресслужба ДСНС.
В Україні оголосили штормове попередження.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 1 липня в Україні, крім сходу та південного сходу, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі", - йдеться в повідомленні.
У Києві та Київській області також 1 липня грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с .
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе