ДСНС оголосила штормове попередження: прогнозують шквали та грози

Про це передає пресслужба ДСНС.

В Україні оголосили штормове попередження.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 1 липня в Україні, крім сходу та південного сходу, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі", - йдеться в повідомленні.

У Києві та Київській області також 1 липня грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с .

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