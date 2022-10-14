Відео зʼявилось на YouTube-каналі paashee.

Яскрава та качова пісня "Їду в Крим" приурочена до Дня захисників та захисниць України.

"Цей трек присвячується всім нашим захисникам та захисницям. Адже сьогодні День захисника та захисниці України. Ми щиро віримо, у нашу перемогу, у наших хлопців, у наших ЗСУ. Ми мріємо про те, щоб усі вони повернулися живими та неушкодженими додому. А також, мріємо про те, щоб наші військові звільнили Крим, адже він, був, є, і буде наш!І є одним із вагомих кроків до нашої перемоги. Включайте звук на повну, скидайте друзям та знайомим! у Крим відпочивати", — написав paashee в Instagram.

Музиканти у новому треку розмірковують, як зовсім скоро ЗСУ виженуть з українського Криму всіх окупантів та українці приїдуть через Херсон на півострів.

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