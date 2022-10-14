"Дуже гарна новина - у Криму бавовна": Alyona Alyona та paashee випустили пісню про анексований півострів
Українські музиканти Alyona Alyona та paashee презентували пісню про те, як, завдяки бійцям ЗСУ та всім захисникам України, скоро поїдуть до Криму
Відео зʼявилось на YouTube-каналі paashee.
Яскрава та качова пісня "Їду в Крим" приурочена до Дня захисників та захисниць України.
"Цей трек присвячується всім нашим захисникам та захисницям. Адже сьогодні День захисника та захисниці України. Ми щиро віримо, у нашу перемогу, у наших хлопців, у наших ЗСУ. Ми мріємо про те, щоб усі вони повернулися живими та неушкодженими додому. А також, мріємо про те, щоб наші військові звільнили Крим, адже він, був, є, і буде наш!І є одним із вагомих кроків до нашої перемоги. Включайте звук на повну, скидайте друзям та знайомим! у Крим відпочивати", — написав paashee в Instagram.
Музиканти у новому треку розмірковують, як зовсім скоро ЗСУ виженуть з українського Криму всіх окупантів та українці приїдуть через Херсон на півострів.
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