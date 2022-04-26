Двері НАТО для України відкриті, але розмови про це передчасні, - очільник Пентагону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг після зустрічі на авіабазі Рамштайн.

За його словами, головне завдання - це домогтися закінчення війни в Україні.

"НАТО завжди стоятиме на своєму принципі відкритих дверей, я вірю, що в майбутньому, якщо буде така можливість, Україна буде знову подаватися на вступ до НАТО. Але поки про це говорити передчасно, і спекуляції на цьому питанні не принесуть користі", - уточнив Остін.