Двері НАТО для України відкриті, але розмови про це передчасні, - очільник Пентагону
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що двері НАТО для України будуть відкриті
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг після зустрічі на авіабазі Рамштайн.
За його словами, головне завдання - це домогтися закінчення війни в Україні.
"НАТО завжди стоятиме на своєму принципі відкритих дверей, я вірю, що в майбутньому, якщо буде така можливість, Україна буде знову подаватися на вступ до НАТО. Але поки про це говорити передчасно, і спекуляції на цьому питанні не принесуть користі", - уточнив Остін.
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