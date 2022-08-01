Двоє поранених, у тому числі вагітна: на Дніпропетровщині окупанти обстріляли житлові будинки

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що у ніч на 1 серпня 2022 року російська армія здійснила артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по місту Марганець та смт Червоногригорівка що на Дніпропетровщині.

Внаслідок ворожого обстрілу двоє мирних жителів зазнали поранення, одну з них - вагітну жінку - у важкому стані доставили до лікарні.

Крім того, у результаті обстрілів було пошкоджено 16 приватних будинків, лінії електропередач та газопровід. На території не було жодних військових обʼєктів.

Почато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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