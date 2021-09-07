Двох екссуддів з Криму судитимуть за держзраду
Прокуратурою АР Крим до суду скеровано обвинувальні акти стосовно екссуддів, які працювали в судах АР Крим, за звинуваченням у державній зраді
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Їм загрожує від 12 до 15 років тюрми.
Слідством встановлено, що після окупації півострова у 2014 році, обвинувачені, зрадивши присязі, обійняли посади у "Совєтському районному суді Республіки Крим" та "Білогірському районному суді Республіки Крим». У подальшому, сприяли становленню та зміцненню окупаційної влади РФ.
Обвинувачені, діючи в інтересах держави-окупанта, винесли постанови про визнання трьох активістів винними у нібито організації масового одночасного перебування громадян, що порушує громадський порядок та призначили штрафи від 10 до 40 тисяч рублів кожному.
Йдеться про події 3 травня 2014 року, коли кримчани перекрили дорогу на кількох ділянках трас "Сімферополь-Севастополь", "Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч", "Сімферополь-Феодосія-Керч" та ін., виступаючи проти окупації Криму та заборони в’їзду голові Меджлісу кримськотатарського народу Джемілєву.
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