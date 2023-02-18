Джамала і Ткаченко анонсували проєкт про Крим та кримських татар
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про запуск великого культурного проєкту про Крим і кримських татар разом зі співачкою Джамалою
Про це Олександр Ткаченко написав у телеграмі.
"Ми мало знаємо про Крим та кримських татар" - саме це спонукало Джамалу присвятити роки великому культурному проєкту, про який світ дізнається у 2023. Знати історію - це будувати наше майбутнє. Дякую за такі важливі особливо в цей час ініціативи, які відроджують нашу історію",- ствердив голова МКІП.
- Нагадаємо, українська співачка Людмила Білоусова, відома як Лілу45, у межах проєкту Ukraїner "Хоробрі міста" випустила пісню про тимчасово окупований Сімферополь.
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