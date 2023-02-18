Джамала і Ткаченко анонсували проєкт про Крим та кримських татар

Про це Олександр Ткаченко написав у телеграмі.

"Ми мало знаємо про Крим та кримських татар" - саме це спонукало Джамалу присвятити роки великому культурному проєкту, про який світ дізнається у 2023. Знати історію - це будувати наше майбутнє. Дякую за такі важливі особливо в цей час ініціативи, які відроджують нашу історію",- ствердив голова МКІП.