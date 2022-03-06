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Війна з Росією: хроніка
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Джамала заспівала на фіналі нацвідбору Євробачення в Німеччині та зібрала 67 млн євро для ЗСУ

6 березня, 2022 неділя
01:09
війна з Росією Джамала на Євробаченні 2016

Українська співачка, кримськотатарського походження переможниця Євробачення-2016 Джамала емоційно виступила у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 року в Німеччині.

Відео виступу Джамали опублікували телеграм-каналі Muzvar, інформує Еспресо.TV.

Вона стала запрошеною гостею німецького нацвідбору, де розповіла про події в Україні і подякувала за підтримку:

"Насправді, мені б дуже хотілося бути на цьому неймовірному шоу і представляти свою пісню, але сьогодні я представляю не просто свою творчість, а уявляю голоси тисяч жінок, тисяч дітей, які в цей момент знаходяться в бомбосховищах, які не можуть бути тут і бачити це шоу навіть по телебаченню. Я дуже дякую вам за прапори, я дуже дякую за цю підтримку. Я думаю, що це дуже підніме дух в Україні", – заявила співачка. - "Мені дуже хочеться, щоб вся Європа почула, що це не просто війна в Україні. Це війна, що відбувається в серці Європи. І мені дуже хочеться, щоб ми не стояли осторонь, не дивилися, що там стріляють, щоб ми дійсно були причетні до того, щоб допомогти всім нам зупинити цю війну, зупинити цю агресію. Це єдине, що я можу – співати і говорити про це, зробити хоча б щось, щоб запобігти цьому".

Для виступу співачка вибрала пісню "1944", написану про депортацію і геноцид кримських татар. Під час виступу співачка стримувала сльози.

Співачка повідомила, що після виступу в Берліні їй вдалося зібрати для захисників України 67 млн євро.

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Євробачення
Німеччина
Джамала
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