Джоан Роулінг відповіла Путіну на його "критику" західної культури
Авторка Гаррі Поттера зауважила, що вбивці не вправі критикувати культуру
Свою реакцію на слова Путіна про "західну культуру скасування" письменниця опублікувала у Twitter."Критикою західної культури скасування, думаю, краще не займатися тим, хто зараз вбиває мирних жителів за їхній опір, або тим, хто садить у в'язницю і труїть отрутою своїх політичних опонентів", – написала Роулінг.
На фото у твіті письменниця натякає на українців і Олексія Навального.
Довідка: Путін на зустрічі з лауреатами президентських премій для молодих діячів культури заявив: "Недавно скасували дитячого письменника Джоан Роулінг за те, що вона автор книг, які розійшлися по світу сотнями мільйонів примірників: не догодила шанувальникам так званих гендерних свобод".
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