Свою реакцію на слова Путіна про "західну культуру скасування" письменниця опублікувала у Twitter.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

"Критикою західної культури скасування, думаю, краще не займатися тим, хто зараз вбиває мирних жителів за їхній опір, або тим, хто садить у в'язницю і труїть отрутою своїх політичних опонентів", – написала Роулінг.На фото у твіті письменниця натякає на українців і Олексія Навального.Довідка: Путін на зустрічі з лауреатами президентських премій для молодих діячів культури заявив: "Недавно скасували дитячого письменника Джоан Роулінг за те, що вона автор книг, які розійшлися по світу сотнями мільйонів примірників: не догодила шанувальникам так званих гендерних свобод".