Джонсон пояснив жорстокість окупантів "цілковитою панікою" Путіна і порівняв масштабне вторгнення РФ із діями нацистів

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Джонсона на весняній конференції британських консерваторів, куди був в якості гостя запрошений посол України Вадим Пристайко.

На думку британського прем'єр-міністра, Путін перебуває у повній паніці щодо потенційної революції в російській столиці. Через можливу революцію в Москві він намагається "так жорстоко погасити вогонь свободи в Україні".



При цьому дії російських окупантів Джонсон засудив як "злісний і варварський напад на невинних мирних жителів". Також британський прем’єр провів пряме порівняння з діями нацистів під керівництвом Адольфа Гітлера у 1940-х роках.



Джонсон переконаний, що на Україні Росія не зупиниться і в разі перемоги Кремля почнеться нова ера залякування всією Східної Європи, що дасть "зелене світло для автократів у всьому світі".



Нагадаємо, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявляв, що після України Росія направить свої загарбницькі сили на Грузію та Молдову.