Джонсон пояснив жорстокість окупантів "цілковитою панікою" Путіна і порівняв масштабне вторгнення РФ із діями нацистів
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив: якщо Кремль переможе, це стане "початком нової ери залякування у всій Східній Європі"
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Джонсона на весняній конференції британських консерваторів, куди був в якості гостя запрошений посол України Вадим Пристайко.
На думку британського прем'єр-міністра, Путін перебуває у повній паніці щодо потенційної революції в російській столиці. Через можливу революцію в Москві він намагається "так жорстоко погасити вогонь свободи в Україні".
При цьому дії російських окупантів Джонсон засудив як "злісний і варварський напад на невинних мирних жителів". Також британський прем’єр провів пряме порівняння з діями нацистів під керівництвом Адольфа Гітлера у 1940-х роках.
Джонсон переконаний, що на Україні Росія не зупиниться і в разі перемоги Кремля почнеться нова ера залякування всією Східної Європи, що дасть "зелене світло для автократів у всьому світі".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявляв, що після України Росія направить свої загарбницькі сили на Грузію та Молдову.
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