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Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який зібрався воювати проти України

8 листопада, 2022 вiвторок
11:07
Спорт Ентоні Джошуа

Британський боксер Ентоні Джошуа виклав фото з росіянином Русланом Проводніковим, який заявив, що готовий воювати проти України

Про це повідомляє Luckypunch.net в Instagram. 

Джошуа сфотографувався з Проводніковим на пляжі в Абу-Дабі (ОАЕ), куди вони обидва приїхали на бій росіянина Дмитра Бівола проти мексиканця Хільберто Раміреса, який відбувся 5 листопада. 

Проводніков 4 жовтня заявив, що він відвідав військомат і готовий їхати на війну проти України. 

"Ми часто говоримо про патріотизм. Часто говоримо про любов до батьківщини. І ця ситуація може показати, хто з нас любить свою батьківщину. Я вранці забіг в військкомат. Хочу сказати, що я готовий. Я був одним з перших, хто прийшов. Чесно скажу, мені страшно теж. Невідомість лякає. Але діяти треба тоді, коли дуже страшно", - сказав Проводніков. 

 

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Бокс
війна з Росією
Ентоні Джошуа
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