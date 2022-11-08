Про це повідомляє Luckypunch.net в Instagram.

Джошуа сфотографувався з Проводніковим на пляжі в Абу-Дабі (ОАЕ), куди вони обидва приїхали на бій росіянина Дмитра Бівола проти мексиканця Хільберто Раміреса, який відбувся 5 листопада.

Проводніков 4 жовтня заявив, що він відвідав військомат і готовий їхати на війну проти України.

"Ми часто говоримо про патріотизм. Часто говоримо про любов до батьківщини. І ця ситуація може показати, хто з нас любить свою батьківщину. Я вранці забіг в військкомат. Хочу сказати, що я готовий. Я був одним з перших, хто прийшов. Чесно скажу, мені страшно теж. Невідомість лякає. Але діяти треба тоді, коли дуже страшно", - сказав Проводніков.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb