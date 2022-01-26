Дзвонять під виглядом працівників банків: українців попередили про злочинну схему з тисячею за вакцинацію

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.



Зловмисники пропонують людям перевести гроші за вакцинацію з віртуальної картки на основний банківський рахунок громадянина (карту будь-якого банку). Так вони виманюють особисті дані та номери карток, а потім списують із них гроші.



Жертвою такої схеми вже став 48-річний мешканець Одеси, у якого викрали 1 800 грн з банківської картки, коли той надав шахраям персональну інформацію.



Поліцейські відкрили провадження за фактом шахрайства та розслідують справу.

Нагадаємо, 11 січня у Рівному викрили схему розкрадання понад 400 тис. грн "ковідних коштів".