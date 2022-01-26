Дзвонять під виглядом працівників банків: українців попередили про злочинну схему з тисячею за вакцинацію
На Одещині шахраї придумали злочинну схему з "ковідною тисячею" - вони дзвонять людям під виглядом працівників банків
Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
Зловмисники пропонують людям перевести гроші за вакцинацію з віртуальної картки на основний банківський рахунок громадянина (карту будь-якого банку). Так вони виманюють особисті дані та номери карток, а потім списують із них гроші.
Жертвою такої схеми вже став 48-річний мешканець Одеси, у якого викрали 1 800 грн з банківської картки, коли той надав шахраям персональну інформацію.
Поліцейські відкрили провадження за фактом шахрайства та розслідують справу.
- Нагадаємо, 11 січня у Рівному викрили схему розкрадання понад 400 тис. грн "ковідних коштів".
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