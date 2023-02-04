Дзюдоїст Ядов переміг на турнірі Grand Slam у Парижі
Український дзюдоїст Богдан Ядов здобув перемогу на турнірі Grand Slam у Парижі
Про це повідомляє "Трибуна".
У Парижі Богдан Ядов змагався у ваговій категорії до 66 кг. На шляху до фіналу український спортсмен виявився сильнішим за ізраїльтянина Таля Флікера, словака Матея Поляка, іспанця Альберто Гатейро та південнокорейця Анома Джехона.
У фіналі вагової категорії Богдан Ядов мінімально переміг монгольського суперника - Ергембаяра Баттогтога – 1:0.
Для 26-річного українця це перша перемога на турнірах серії Grand Slam.
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