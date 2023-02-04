Дзюдоїст Ядов переміг на турнірі Grand Slam у Парижі

Про це повідомляє "Трибуна".

У Парижі Богдан Ядов змагався у ваговій категорії до 66 кг. На шляху до фіналу український спортсмен виявився сильнішим за ізраїльтянина Таля Флікера, словака Матея Поляка, іспанця Альберто Гатейро та південнокорейця Анома Джехона.

У фіналі вагової категорії Богдан Ядов мінімально переміг монгольського суперника - Ергембаяра Баттогтога – 1:0.

Для 26-річного українця це перша перемога на турнірах серії Grand Slam.