"Є багато оптимізму": Усик та Ф'юрі відновили переговори про бій за титул абсолютного чемпіона

Про це написав інсайдер Майкл Коппінджер у twitter.

За його інформацією, Тайсон Ф'юрі після поєдинку із бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну, має намір побитися з Олександром Усиком у Саудівській Аравії.

"Тайсон Ф'юрі зосереджений на бою 28 жовтня з Френсісом Нганну, але розпалюються переговори щодо бою проти Олександра Усика наступного року за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі в Саудівській Аравії. Джерела ESPN кажуть, що домовленість щодо бою Ф’юрі-Усика досягнена, є багато оптимізму", - написав Коппінджер.

Переговори про бій Усик - Ф'юрі

Усик та Ф'юрі намагалися домовитися про поєдинок наприкінці минулого та на початку 2023 року, проте не досягли згоди та припинили переговори.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Що відомо про поєдинок Ф'юрі - Нганну

10-раундовий бій між французом та британцем за правилами боксу відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. На кону не стоятиме жоден титул.

Френсіс Нганну - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі. Тепер француз камерунського походження перейшов у PFL (Лігу професійних бійців).