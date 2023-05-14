Про це в ефірі Еспресо сказав колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маломуж.

"Це війна, але це не виправдання щодо втрат або того, що наші стратегічні об'єкти десь будуть під вогнем противника. Треба їх мінімізувати і грамотно працювати. З мого досвіду, якщо ти підготовлений, якщо ти передбачаєш сотні варіантів дій ворога, то вони або на 99%, або на 100% нейтралізовані. Дійсно є сигнали щодо тем, які викликають питання щодо проведення контррозвідувальних заходів по всьому ланцюгу військової логістки та концентрації техніки в одному або іншому місці - цього не повинно бути взагалі", - розповів він.

Маломуж вважає, що весь процес повинен бути контрольований від моменту організації, супроводу і найголовніше - перевірки всіх осіб, які задіяні у цьому процесі.

"Від планування операції, контактів з партнерами, організації доставок, переміщення, складування і направлення у війська. Всі ці ланцюги повинні бути відпрацьовані військовою контррозвідкою до елементарних попереджень, можливо, дезінформації - інших начебто ланцюгів. Це мистецтво проведення розвідувальних, контррозвідувальних заходів, введення в оману ворога і переорієнтація на інші об'єкти. Як вони на початку вдарили по аеродромах, а ми перемістили літаки, зберегли авіацію - це один із прийомів. Він сьогодні у війні має застосовуватися постійно", - підсумував генерал.