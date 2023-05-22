Єдиний формат мирних переговорів це переговори про членство України в НАТО - Порошенко

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

"У світі не існує іншої безпекової гарантії, ніж членство України в НАТО. Тому моє повідомлення під час великої кількості двосторонніх зустрічей було наступним: якщо ви постійно стверджували про те, що двері НАТО для України відкриті, то просте прохання - дайте нам зайти", - сказав Порошенко.

"Я з цього виходив усі 9 років - з 2014 року. Я знав, що не існує інших форм безпекових гарантій. І не треба на це витрачати час - це шлях на манівці. Це - повторення Будапештського меморандуму", - зауважив п’ятий президент.

"Ми маємо сказати тим, хто наполягає зараз, щоб проводилися мирні переговори: я повністю за мирні переговори, і єдино можливий їх формат - це переговори про членство України в НАТО", - зазначає Петро Порошенко.

"Лише це веде Україну до миру, а нас усіх - до перемоги", - переконаний Порошенко.