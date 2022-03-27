Єдиний шанс вижити Україні - уже зараз закладати підвалини нової держави, - Микола Княжицький
Демократія, верховенство права і свобода слова у світі. Ось це хоче знищити Путін у світі і це ми українці зараз боронимо
Про це заявив народний депутат України Микола Княжицький, - інформує Еспресо.TV.
"Якби ми кошти, закопані у дороги, витратили на армію, то не довелося б ціною захисту одних міст оголяти фланги на інших. Якби церква, що молиться на агресора Кирила Гундяєва, раніше частково б приєдналася до української церкви, а частково зникла, не було б у вбивці Путіна ідеї підтримувати тут русскій мір.
Армія, мова, віра - були правильними гаслами. І після перемоги у разі, якщо Зеленський буде балотуватися на другий термін, то саме з цими гаслами й піде на вибори. Або зі словами з того ж синонімічного ряду, що суті не змінює", - зауважив парламентар.
Але після війни цього буде замало, - уточнив Микола Княжицький.
"Звернімо увагу на промову президента Байдена, який є лідером нашого найбільшого союзника, народу США. Байден відзначив, що українці борються за свою свободу протягом багатьох століть. Це свобода бути українцями. З власною мовою і культурою.
Але Байден додав: "Українці хоробро захищають свою країну та демократію, верховенство права, свободу слова, право на асоціацію, свободу преси у всьому світі. Я хочу, щоб ви (українці. - Ред.) знали, що ми з вами. Америка з вами!".
"Демократія, верховенство права і свобода слова у світі. Ось це хоче знищити Путін у світі і це ми українці зараз боронимо.
Саме тому усі мають зрозуміти, що єдиний шанс вижити Україні - уже зараз закладати підвалини нової держави", - резюмував Микола Княжицький.
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