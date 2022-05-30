Едроган запропонував Путіну провести зустріч у форматі Росія-Україна-ООН в Стамбулі
30 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомляє ЄП.
Вони обговорили "двосторонні відносини та війну України та Росії".
"Під час розмови Ердоган заявив, що існує потреба в кроках для мінімізації негативних наслідків війни та зміцнення довіри шляхом якнайшвидшого створення умов для миру між Росією та Україною", - повідомили у пресслужбі турецького президента.
ВІн заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі.
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