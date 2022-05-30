Едроган запропонував Путіну провести зустріч у форматі Росія-Україна-ООН в Стамбулі

Про це повідомляє ЄП.

Вони обговорили "двосторонні відносини та війну України та Росії".

"Під час розмови Ердоган заявив, що існує потреба в кроках для мінімізації негативних наслідків війни та зміцнення довіри шляхом якнайшвидшого створення умов для миру між Росією та Україною", - повідомили у пресслужбі турецького президента.

ВІн заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі.