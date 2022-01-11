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Ефективність бустерної дози Pfizer після вакцинації CoronaVac становить до 95%, - МОЗ

11 січня, 2022 вiвторок
15:16
Коронавірус вакцина Pfizer

Ефективність вакцинації після трьох доз вакциною CoronaVac становить до 90%, після бустерної дози Pfizer при проведенні базового щеплення CoronaVac - до 95%

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю BBC News Україна.

"Відповідно до офіційних рекомендацій, людина, яка отримала щеплення CoronaVac може отримати бустер CoronaVac або Pfizer. Ефективність після трьох доз CoronaVac складає на рівні 88-90%. Після CoronaVac плюс бустер Pfizer - ефективність в середньому 92-95%", - зазначив Кузін.

Він додав, що після проведення бустерного щеплення не зареєстровано збільшення кількості побічних ефектів.

"У країнах, де вже широко запроваджують бустер, кількість несприятливих подій така ж сама, як і при базовому курсі щеплень", - повідомив Кузін.

Він нагадав, що оптимальний термін введення бустерної дози становить від шести до дев'яти місяців. Якщо ж людина хоче зробити бустерну дозу раніше цього терміну, то вона її не отримає. Втім, зробити бустерне щеплення можливо і після 9 місяців після проведення базового (дворазового) щеплення проти COVID-19 .

Крім того, за словами Кузіна, МОЗ планує організовувати окремі мобільні бригади для проведення бустерного щеплення для організованих колективів, так, як це було при проведенні базового щеплення.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.

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вакцина
Вакцинація
Pfizer/BioNTech
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