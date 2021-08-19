Ефективність вакцини Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - вчені
Дослідники Оксфордського університету дійшли висновку, що ефективність вакцини від коронавірус Pfizer-BioNTech знижується швидше, ніж вакцини AstraZeneca
Про це повідомляє The Guardian.
"Дві дози вакцини Pfizer мають більш високу початкову ефективність проти нових штамів коронавірус, але вона знижується швидше в порівнянні з двома дозами AstraZeneca", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що приблизно через чотири-п'ять місяців після повної вакцинації будь-якої з вакцин пропонований захист є відносно однаковою.
"Навіть при такому незначному зниженні захисту від усіх інфекцій та інфекцій з високим вірусним навантаженням важливо відзначити, що загальна ефективність все ще дуже висока, оскільки ми починали з такого високого рівня захисту", - повідомив доктор Поуелс.
Крім того, вчені встановили, що ті, хто заразився COVID-19 після проходження повного курсу вакцинації, мають таке ж вірусне навантаження, як і ті, хто не ставив вакцину. За даними спеціалістів, це говорить про те, що штам "Дельта" більш небезпечний, ніж штам "Альфа".
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