Згідно з дослідженнями, понад 60% користувачів криптовалютних послуг віддають перевагу криптокарті Trustee Plus, а її криптогаманцем користується 29% опитаних. Популярність аірдропів також стрімко зростає, забезпечуючи користувачам значні доходи.

Команда MNBC вивчила уподобання власників цифрових активів в Україні. Найбільш популярними криптогаманцями є: Metamask, Trust, Trustee Plus.

При цьому Trustee Plus зайняла лідерські позиції на ринку криптокарт, контролюючи 66,6% цього сегмента.

У другому дослідженні від видання Incrypted, аналітики вказали, що українці отримують значно більші доходи від аірдропів, ніж на звичайній роботі. Майже 20% респондентів повідомили, що заробили понад $5000 від одного аірдропа, а середній дохід від таких роздач досяг $7927, що в 15 разів перевищує середню зарплату українця.

Популярність аірдропів привела до запуску навчального курсу "Аірдропи: від початку до першого прибутку" від редакції Incrypted, який розроблено для тих, хто хоче краще розуміти цей метод заробітку.

ЗМІ також виділили найбільш поширені криптовалюти серед українців, зокрема Ethereum, USDT та біткоїн. Відмітимо, що користувачі Trustee Plus можуть дізнатися, як вивести гроші з криптовалюти та здійснювати вигідні операції, такі як продаж USDT або переказ стейблкоїнів.

Цей аналіз показує, як швидко розвивається криптовалютний ринок в Україні, і як важливу роль відіграють компанії, що пропонують клієнтам найбільш затребувані продукти та послуги.