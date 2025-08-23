Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Економіка Без обшуків та в діалозі: чого очікує легальний бізнес від нового директора БЕБ

Юлія Юліна
23 серпня, 2025 субота
09:15
Економіка

За майже чотири роки роботи БЕБ український бізнес накопичив більше претензій, ніж довіри. Замість боротьби з тіньовими схемами орган часто блокував діяльність легальних компаній, проводив сумнівні обшуки та висував формальні підозри

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Найбільше нарікань було від підакцизних галузей: коли легальних гравців перевіряли й штрафували, нелегальні виробництва й контрабанда залишалися поза увагою.

Тютюновий ринок, де рівень нелегальної торгівлі сягає 16%, називають одним із найбільш проблемних.

“Зараз вже рівень нелегальної торгівлі в тютюні становить 16%. Були періоди, коли він сягав навіть 25%, тобто коли кожна четверта пачка цигарок продавалась нелегально. Ми дуже сподіваємося, що правоохоронні органи теж побачать більш активно ті прояви нелегальної торгівлі, які відбуваються навколо”, – зазначив Михайло Поляков, заступник генерального директора «Філіп Морріс Україна».

Він наголосив, що держава щороку втрачає значні кошти через тіньовий обіг сигарет.

“Цього року державний бюджет отримає тільки від акцизу понад 100 млрд грн, а міг би отримати на 25 млрд більше, якщо ми говоримо лише про протидію нелегальній торгівлі сигарет. І зараз на кожному кроці можна побачити нелегальні вейп-шопи, які спричиняють щонайменше 5 млрд грн щорічних втрат для державного бюджету. Тому до голови Бюро економічної безпеки є два прохання, які можна сформулювати як вимогу бізнесу: це протидія нелегальній торгівлі та захист легального бізнесу, що забезпечує рівні правила гри для всіх”, – підкреслив Поляков.

25 червня 2025 року конкурс на посаду директора БЕБ виграв Олександр Цивінський, а вже 6 серпня його призначив уряд. Нещодавно він уперше зустрівся з представниками бізнесу. Підприємці відзначили його готовність до діалогу й розуміння проблем тіньової економіки.

“Можливість комунікації з легальним бізнесом – це важливо. Раніше її майже не було”, – наголосив засновник Cloud Castle Lab Андрій Соломін.

Бізнес-спільнота заявила про готовність співпрацювати з новим керівником, зокрема надавати інформацію про незаконне виробництво й нелегальну торгівлю.

“Що менше чорного бізнесу, то більше білого. А отже, більше доходів для держави”, – додав Андрій Соломін.

Водночас підприємці очікують реальних змін: законності обшуків, відмови від надмірної бюрократії та фокусу на масштабних схемах ухилення від сплати податків.

Новий директор БЕБ отримав від підприємців аванс довіри. Чи зможе він перетворити малоефективний орган на справжній інструмент протидії тіньовій економіці – стане зрозуміло вже найближчими місяцями.


 

