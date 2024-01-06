Через війну в Україні та енергетичну кризу в Австрії став банкрутом великий виробник опалювальної техніки

Про це повідомляє АРА.

"Виробник опалювальної техніки Windhager з міста Зекірхен подав у п'ятницю до земельного суду Зальцбурга заяву щодо порушення справи про банкрутство", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у компаніях Windhager Zentralheizung Technik GmbH (виробництво) та Windhager Zentralheizung GmbH (продаж, сервіс) загалом працюють понад 400 осіб. Загальна сума зобов'язань у цій справі, за оцінками, перевищить 86 млн євро.

Причиною фінансових проблем керуючий директор Windhager Штефан Губі назвав "вкрай негативний" розвиток ринку за останні півтора року. До цього призвело надмірне зростання цін на пелети, спричинене кризою цін на енергоносії через війну РФ проти України. На початку 2022 року ціна за тонну пелет, які використовуються як паливо в котлах була нижчою за 300 євро за тонну, але згодом вона перевищила 700 євро.

Особливо скрутною для компанії ситуація стала влітку 2022 року на тлі дебатів про те, чи варто просувати деревину як стале джерело енергії.

"Ринки пішли у вільне падіння. Подеколи у нас були періоди з падінням продажів на 60-70% і відповідним падінням обороту", - пояснив Губі.

Згідно з інформацією на сайті Windhager, компанія, яка працює з 1921 року, є одним з найбільших виробників систем опалення на біомасі в Європі. Її продукція - опалювальні котли, які працюють на деревині та пелетах. На сьогодні пелетними котлами Windhager опалюються близько 50 тис. домогосподарств в Європі.