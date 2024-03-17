Дітям загиблих добровольців збільшили грошові виплати
Уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ)
Про це інформує Мінреінтеграції.
Так, із 1 квітня автоматично підвищиться розмір виплати:
- на одну дитину - із 2361 грн до 7800 грн;
- до 6100 грн на кожного неповнолітнього, якщо в сім’ї є двоє та більше дітей.
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Таким чином уряд врегулював питання виплат соцдопомоги дітям добровольців, яким встановлено статус членів сім’ї загиблих захисників згідно із Законом "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".
- У лютому для дітей полеглих військових зі Львова скерували 18 млн грн. Зокрема кожна дитина отримала по 50 тисяч гривень.
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