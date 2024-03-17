Дітям загиблих добровольців збільшили грошові виплати

Про це інформує Мінреінтеграції.

Так, із 1 квітня автоматично підвищиться розмір виплати:

на одну дитину - із 2361 грн до 7800 грн;

до 6100 грн на кожного неповнолітнього, якщо в сім’ї є двоє та більше дітей.

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Таким чином уряд врегулював питання виплат соцдопомоги дітям добровольців, яким встановлено статус членів сім’ї загиблих захисників згідно із Законом "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".