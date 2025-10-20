"Є комплексні рішення для людей": ексміністр Оржель про можливі відключення світла

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України (2019-2020 рр.) Олексій Оржель.

"Знову таки, ми повертаємося у ті часи, коли треба подивитися на можливість своїх генераторів, перевірити генератори, перевірити відповідні зарядні станції. Можливо, певний час, але знову таки, якщо це буде централізовані атаки, треба бути жити в умовах черг відключення. Тобто за певний час треба буде зарядити свої зарядні станції, свої павербанки, а потім коли електричної енергії нема, то відповідно і їх використовувати. А насправді українці дуже багато купили цікавого обладнання: гібридні інвертори, акумулятори", - сказав він.

Оржель додав, що це дуже розповсюджено в країнах Африки, в країнах Азії - там, де не дуже розвинена електроенергетична інфраструктура, і люди насправді не мають такого досить надійного електропостачання.

"От використовувати оці обладнання, коли там можна протягом денного періоду зарядитися коштом сонячних батарей, а потім використовувати їх в нічний час. Звичайно, в Україні під час зими не така інсоляція, з іншої сторони, тут можна говорити про те, що це обладнання вам допоможе влітку бути практично енергетично незалежним. А якщо дійсно саме прифронтові регіони, тут би я подивився на варіант може десь знайти якийсь будинок біля міста. Тобто це буде план Б, це не є планом А, але подивитися, але там, де є можливість опалюватися дровами, твердого палива. І в дійсно критичній ситуації виїхати туди, забезпечити наявність генератора та можливість топити дровами", - зазначив ексміністр.

Він наголосив, що це буде, як мінімум, для максимально критичної ситуації.

"Але я впевнений, що енергетики не допустять до цього, але такий варіант хай краще буде. А так дійсно налаштуватися на оптимізм все-таки зарядити павербанки і зарядні станції, перевірити генератори. Є такі комплексні вже рішення, в них можна вкладати, і вони, до речі, будуть вам служити дуже довго і повертати кошти. Цікаві, наприклад, на сьогодні рішення, і вони дуже серйозно впливають на сьогодні вже і на європейському ринку, коли на балконах люди встановлюють дві-три сонячні панелі, підключають їх до електрозарядних станцій, і за день вони їх набирають, відповідно, потужність і потім використовують в квартирах. Це так звані балконні станції, і вони набирають популярність в Європі. І такий варіант може бути і для України. Повторюсь, що взимку не так багато сонця, але на майбутнє це досить цікавий варіант", - підсумував Оржель.