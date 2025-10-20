Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Економіка "Є комплексні рішення для людей": ексміністр Оржель про можливі відключення світла
Ексклюзив

"Є комплексні рішення для людей": ексміністр Оржель про можливі відключення світла

Євген Козярін
20 жовтня, 2025 понедiлок
22:29
Економіка

У Європі стають популярними так звані балконні станції - люди встановлюють дві-три сонячні панелі та підключають їх до електрозарядних станцій

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України (2019-2020 рр.) Олексій Оржель.

"Знову таки, ми повертаємося у ті часи, коли треба подивитися на можливість своїх генераторів, перевірити генератори, перевірити відповідні зарядні станції. Можливо, певний час, але знову таки, якщо це буде централізовані атаки, треба бути жити в умовах черг відключення. Тобто за певний час треба буде зарядити свої зарядні станції, свої павербанки, а потім коли електричної енергії нема, то відповідно і їх використовувати. А насправді українці дуже багато купили цікавого обладнання: гібридні інвертори, акумулятори", - сказав він.

Оржель додав, що це дуже розповсюджено в країнах Африки, в країнах Азії - там, де не дуже розвинена електроенергетична інфраструктура, і люди насправді не мають такого досить надійного електропостачання.

"От використовувати оці обладнання, коли там можна протягом денного періоду зарядитися коштом сонячних батарей, а потім використовувати їх в нічний час. Звичайно, в Україні під час зими не така інсоляція, з іншої сторони, тут можна говорити про те, що це обладнання вам допоможе влітку бути практично енергетично незалежним. А якщо дійсно саме прифронтові регіони, тут би я подивився на варіант може десь знайти якийсь будинок біля міста. Тобто це буде план Б, це не є планом А, але подивитися, але там, де є можливість опалюватися дровами, твердого палива. І в дійсно критичній ситуації виїхати туди, забезпечити наявність генератора та можливість топити дровами", - зазначив ексміністр.

Він наголосив, що це буде, як мінімум,  для максимально критичної ситуації.

"Але я впевнений, що енергетики не допустять до цього, але такий варіант хай краще буде. А так дійсно налаштуватися на оптимізм все-таки зарядити павербанки і зарядні станції, перевірити генератори. Є такі комплексні вже рішення, в них можна вкладати, і вони, до речі, будуть вам служити дуже довго і повертати кошти. Цікаві, наприклад, на сьогодні рішення, і вони дуже серйозно впливають на сьогодні вже і на європейському ринку, коли на балконах люди встановлюють дві-три сонячні панелі, підключають їх до електрозарядних станцій, і за день вони їх набирають, відповідно, потужність і потім використовують в квартирах. Це так звані балконні станції, і вони набирають популярність в Європі. І такий варіант може бути і для України. Повторюсь, що взимку не так багато сонця, але на майбутнє це досить цікавий варіант", - підсумував Оржель.

Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
блекаут
Енергетика
Читайте також:
Покровськ
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Російські штурмовики розстріляли групу мирних жителів біля вокзалу у Покровську: є відео
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
МВФ
Автор Анатолій Буряк
18 жовтня, 2025 субота
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
Київ
+6.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.43
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 жовтня
22:35
окупанти, оркі, російські солдати
"Схоже на прощупування оборони": DeepState заявив, що росіяни штурмували відтинок на Запоріжжі
22:13
Болгарія
Болгарія готова пропустити літак Путіна для зустрічі з Трампом у Будапешті
21:23
Ексклюзив
Володимир Путін
Огризко розповів, на чому має ґрунтуватися стратегія України щодо Путіна
21:19
Інфографіка
Кривбас, УПЛ
В УПЛ новий лідер: який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру
21:03
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Ми повинні тримати лінію оборони на Донбасі, адже саме вона тримає всю країну, - офіцер Іллєнко
21:00
Ексклюзив
Село Альбінівка
Набагато більше спільного мають поляки з українцями, ніж українці з росіянами, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
20:54
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
"Україні довіряють": Зеленський заявив про роботу зі США для отримання систем Patriot
20:22
Bring Kids Back UA
З ТОТ на підконтрольну територію України вдалося повернути двох юнаків 18 і 20 років
20:19
Ексклюзив
Китай та США
США не хочуть ділитися владою гегемона, але Китай бачить себе провідною країною світу після 2040-2050 років, - експерт-міжнародник Остапенко
20:12
Дональд Трамп
Почав розробляти 4 роки тому: Трамп анонсував зброю, "про яку люди навіть не знають"
20:00
OPINION
Будапешт-2 підриває суб'єктність Європи
19:57
Оновлено
УПЛ, Металіст 1925 - Кудрівка
"Кудрівка" відібрала очки у "Металіста 1925". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
19:56
Оновлено
Дональд Трамп
"Війна - це дуже дивна річ": Трамп заявив, що Україна все ще може виграти війну з РФ
19:35
вогонь, полум'я, пожежа
ГУР знищило новітню російську РЛС "Валдай" у Криму
19:32
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
19:31
Ексклюзив
Реактивні КАБи: чим небезпечна нова зброя росіян, яка б’є удвічі далі й потужніше
19:23
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
"Поки все працює нормально": експерт Краєв про взаємодію Білого дому з новою посолкою України Стефанішиною
19:15
Зеленський зустрівся з Кіром Стармером
Зеленський і Коаліція охочих 24 жовтня проведуть саміт у Лондоні, - ЗМІ
19:14
В обхід Росії Чорним морем прокладуть нову систему швидкісного інтернету для України
19:05
Ексклюзив
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
18:52
Путін провалив спробу "перезавантажити" військову присутність у Сирії, - ЦПД
18:40
Ексклюзив
Володимир Огризко
"Іншої точки дотику не бачу": Огризко припустив, які саме питання можуть опинитися на столі переговорів у Будапешті
18:30
Оновлено
Андрій Яценко
Помер лідер та засновник гурту Green Grey Андрій "Дизель" Яценко
18:26
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Очільник МЗС Угорщини Сіярто відвідає Вашингтон на тлі можливої зустрічі Трампа й Путіна
18:13
Ексклюзив
Соломія Бобровська
"Треба, щоб командування корпусу пояснило ситуацію": нардепка Бобровська про затримання військових в Тернополі
18:09
Ексклюзив
Тарас Загородній
Після першого блекауту на території Росії перемовини підуть для України по-іншому, – політолог Загородній про останні вимоги РФ
18:08
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 133 бої, 55 з них зафіксували на Покровському напрямку
18:02
OPINION
Найімовірніший сценарій: затяжна війна
18:00
Ексклюзив
Україна Польща
Російська пропаганда у Польщі розгойдала негативні настрої стосовно українців, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
17:57
Кожна евакуація — це лотерея, — керівник місії "Проліска" на Донеччині
17:45
Кая Каллас
Каллас запевнила, що до Спецтрибуналу проти злочину агресії РФ доєднаються 25 країн ЄС
17:37
Оновлено
Рубіо, Лавров
У РФ оголосили про телефонну розмову Рубіо й Лаврова. Reuters пише про ймовірність їхньої зустрічі 23 жовтня
17:30
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Російські еліти живуть в логіці транзиту влади, - політолог Денисенко
17:23
PR
Український жіночий конгрес 2025
Український Жіночий Конгрес-2025: що, де і коли
17:13
Представник ГУР Вадим Скібіцький
Удари по критичній інфраструктурі РФ завдають втрат до 30%, - Скібіцький
17:01
Аналітика
F/A-18E Super Hornet
Ядерні навчання НАТО 2025: як Захід діятиме проти "нових деструктивних технологій"
16:58
гелікоптери Airbus
Для захисту обʼєктів енергетики залучать додаткові гелікоптери, - Зеленський
16:47
Огляд
Отаман, якого боялася Москва: 95 років тому більшовики розстріляли генерала УНР Юрія Тютюнника
16:30
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
Скібіцький про "Гром-1" і "Гром-2": РФ вивела на середнє виробництво бомби дальністю до 200 км
16:20
лукашенко і путін
Росія готується до можливого конфлікту з території Білорусі, навчання "Захід-2025" це продемонстрували, — ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV