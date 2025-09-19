Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg

Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg

Марія Науменко
19 вересня, 2025 п'ятниця
18:29
Економіка нафта танкер корабель

Експорт російських нафтопродуктів скоротився до мінімуму з початку повномасштабної війни в Україні після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

Як свідчать на дані аналітичної компанії Vortexa Ltd., скорочення рівню експорту російських нафтопродуктів пов’язано з ударами українських дронів по нафтопереробних заводах, що змусило Кремль скорочувати виробництво й віддавати пріоритет внутрішньому ринку.

За першу половину вересня експорт нафтопродуктів скоротилися приблизно на 300 тис. барелів на добу й становив 1,94 млн барелів на добу — майже на 300 тис. барелів менше, ніж у середньому за цей період у попередні роки. Якщо тенденція збережеться, місячний показник стане мінімальним від 2022 року. 

За оцінками JPMorgan, обсяги переробки впали нижче 5 млн барелів на добу, що спричинило дефіцит бензину.

У зв'язку з цим російський уряд розглядає можливість продовження заборони на експорт автомобільного палива до жовтня і закликає виробників переорієнтувати обсяги дизельного пального на внутрішній ринок.

  • 18 вересня у Росії поскаржилися на атаку безпілотників на компанію "Газпром нефтохім Салават" у Республіці Башкортостан. Підприємство розташоване у понад 1300 км від України.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
нафта
Війна з Росією
