Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg
Експорт російських нафтопродуктів скоротився до мінімуму з початку повномасштабної війни в Україні після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах
Про це інформує Bloomberg.
Як свідчать на дані аналітичної компанії Vortexa Ltd., скорочення рівню експорту російських нафтопродуктів пов’язано з ударами українських дронів по нафтопереробних заводах, що змусило Кремль скорочувати виробництво й віддавати пріоритет внутрішньому ринку.
За першу половину вересня експорт нафтопродуктів скоротилися приблизно на 300 тис. барелів на добу й становив 1,94 млн барелів на добу — майже на 300 тис. барелів менше, ніж у середньому за цей період у попередні роки. Якщо тенденція збережеться, місячний показник стане мінімальним від 2022 року.
За оцінками JPMorgan, обсяги переробки впали нижче 5 млн барелів на добу, що спричинило дефіцит бензину.
У зв'язку з цим російський уряд розглядає можливість продовження заборони на експорт автомобільного палива до жовтня і закликає виробників переорієнтувати обсяги дизельного пального на внутрішній ринок.
- 18 вересня у Росії поскаржилися на атаку безпілотників на компанію "Газпром нефтохім Салават" у Республіці Башкортостан. Підприємство розташоване у понад 1300 км від України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 48.25Продаж 48.95
- Актуальне
- Важливе