Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Як свідчать на дані аналітичної компанії Vortexa Ltd., скорочення рівню експорту російських нафтопродуктів пов’язано з ударами українських дронів по нафтопереробних заводах, що змусило Кремль скорочувати виробництво й віддавати пріоритет внутрішньому ринку.

За першу половину вересня експорт нафтопродуктів скоротилися приблизно на 300 тис. барелів на добу й становив 1,94 млн барелів на добу — майже на 300 тис. барелів менше, ніж у середньому за цей період у попередні роки. Якщо тенденція збережеться, місячний показник стане мінімальним від 2022 року.

За оцінками JPMorgan, обсяги переробки впали нижче 5 млн барелів на добу, що спричинило дефіцит бензину.

У зв'язку з цим російський уряд розглядає можливість продовження заборони на експорт автомобільного палива до жовтня і закликає виробників переорієнтувати обсяги дизельного пального на внутрішній ринок.