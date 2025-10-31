"Індія діє поступово": експосол Польщі в країні про відмову від російської нафти

Про це заявив експосол Польщі в Індії Томаш Лукашук в ефірі програми Slawa TV "Український фокус", яка транслювалася в етері Еспресо.

"Треба пам'ятати про те, що ми підходимо до часу лінійно і ми загалом тут в Європі, але в Індії це відбувається інакше, інакше підходять до таких рішень. Тут вони дивляться не лише короткостроково, але також дивляться і беруть до уваги довшу перспективу часу. І, будь ласка, повірте мені, що цей тиск американців на те, щоб Індія перестала купувати нафту від Росії, цей тиск він є, він існує", - сказав він.

На думку дипломата, Індія зменшує придбання нафти та газу у Росії поступово.

"Треба пам'ятати про те, що це має відбуватися також в контексті внутрішньої політики, оскільки зовнішня політика, не так як в інших країнах, це також частина внутрішньої політики. Там є найбільший відсоток людей, які живуть в бідності, якщо ми говоримо про контекст окремої країни. І, отже, всі питання пов'язані з домогосподарствами, з тим, щоб дійсно газ, бензин, все це було в країні. Це все субсидіюється державою", - зазначив Лукашук.

Експосол запевнив, що прем'єр-міністр Моді стоїть перед дуже важкими виборами.

"Він не може приймати дуже легкі рішення і не може так просто лінійно підійти до таких рішень. Тобто, наприклад, що він не буде зустрічатися з однією стороною, або з іншою, що не буде зустрічатися десь, наприклад, з американським президентом. Тобто це виглядає зовсім інакше. Індія дуже добре знає, що згідно зі старою традицією своєї закордонної політики, вони повинні зберігати рівновагу між усіма найбільшими гравцями у світі. І тут я говорю не лише про Сполучені Штати Америки, але також про Китай, і, на жаль, Росію", - підсумував дипломат.