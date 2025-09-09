Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Кешбек не спрацьовує на підняття попиту товарів українського виробництва, - Южаніна

Ірена Моляр
9 вересня, 2025 вiвторок
17:59
Економіка Національний кешбек

За вісім місяців 2025 року імпорт товарів вже двічі перевищив експорт, чого взагалі не було останніми роками

Зміст

Про це в етері Еспресо розповіла народна депутатка України, членкиня комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.


"Я погоджуюся з критикою популістських заходів щодо витрачання державних коштів. Мене дивує, чому не проводять аналіз щодо виплат по кешбеку? У нас імпорт за вісім місяців цього року вже  вдвічі перевищив експорт, чого взагалі не було останніми роками. Якщо подивитися по групах товарів, які найбільше споживаються в Україні, і порівняти з півріччям 2024 року, то імпорт цих товарів зріс. А це означає, що ніяк не спрацьовує кешбек на підняття попиту товарів українського виробництва", - прокоментувала нардепка.

Ніна Южаніна зауважила, попри таку ситуацію, з бюджету було витрачено 4 млрд грн.

  • Раніше пресслужба Мінекономіки повідомляла, що українці у травні отримали 490 млн грн кешбеку. Це найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року.
