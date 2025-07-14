Комісія з відбору голови БЕБ не переглядатиме рішення про переможця конкурсу

Відповідне рішення комісія ухвалила під час засідання у понеділок, 14 липня.

Голова комісії Лаура Штефан вважає, що комісія наразі виконала своє завдання.

"Ми завершили роботу, ми вжили всіх заходів, які вимагаються законом, ми затвердили порядок проведення конкурсу, ми оголосили про проведення конкурсу, ми зібрали документи та допустили кандидатів, які відповідали критеріям, ми провели різні тестування та практичні завдання. Наші українські колеги були особисто присутні під час тестувань. Ми провели спеціальну перевірку кандидатів, і всі вони отримали позитивну оцінку", – сказала вона.

Також Штефан підкреслила, що процес відбувався відповідно до законодавства і кандидатуру Цивінського подали на розгляд Кабінету міністрів.

"Закон не передбачає можливість того, щоб ми приймали якісь інші рішення, і ми не можемо повертатися до жодного попереднього етапу конкурсу", – заявила глава комісії.

За її словами, під час ухвалення рішення згадувався лист від СБУ. Ця інформація не зазначалась як загроза в межах конкурсу, коли в Службі безпеки заявили, що продовжуватимуть свою роботу для визначення таких ризиків.

"Інформація стосувалася не кандидатів, а родичів трьох кандидатів, які брали участь у співбесідах. Щодо переможця, то інформація про російський паспорт батька була в публічному просторі від початку 2023 року, коли він брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ", – підкреслила Штефан.

Вона резюмувала: усі 16 фіналістів успішно пройшли спецперевірку в травні 2025 року, результати якої ніколи не переглядали й не скасовували.

Натомість позицію Лаури Штефан підтримали всі українські делегати.

Розгляд запиту від Цивінського до комісії

Олександр Цивінський звернувся з проханням надати йому всію інформацію, зібрану щодо нього. Зокрема, він посилається на лист СБУ та просить відповідні матеріали від Кабміну.

Штефан наголосила: лист СБУ має статус лише для службового використання. Так, під час публічних обговорень члени комісії посилалися на ті частини документа, які можуть бути відкриті.

"Але я вважаю, що комісія – не той орган, який має право розсекретити такий документ. Тож по доступ потрібно звернутися до власника інформації, тобто до СБУ", – додала вона.

З такою позицією також погодилися всі учасники засідання.

Що передувало

24 червня детектив НАБУ Олександр Цивінський, який був одним із керівників операції "Чисте місто" виграв конкурс на керівника Бюро економічної безпеки.

Однак 7 липня Кабмін не затвердив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки.

Бізнес-спільнота України 8 липня звернулася до уряду з закликом переглянути рішення та призначити обраного директора Бюро економічної безпеки.

11 липня Цивінський повідомив про відсутність офіційної відповіді від Кабінету Міністрів України щодо причин його непризначення.

12 липня народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність" та "Голос" зареєстрували проєкт Постанови ВР з вимогою до Уряду негайно виконати норми закону і призначити керівника БЕБ, визначеного на прозорому і чесному конкурсі.