Нафтогаз та ЄБРР підписали угоду на 500 млн євро кредиту для закупівель газу

Про це голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький повідомив у facebook.

Група Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 млн євро для закупівель газу.

Корецький уточнив, що це вперше кредит надається під гарантії ЄС та не потребуватиме державної гарантії України.

"Енергетична безпека сьогодні та енергонезалежність в майбутньому — наш стратегічний пріоритет. Дякую за командну роботу. Спільними зусиллями ми досягли цього результату. Дякую ЄБРР за довіру та підтримку. Вдячний уряду України за зусилля, спрямовані на посилення спроможностей Нафтогазу. Це чіткий сигнал, що наші партнери розуміють масштаб загроз, які створює Росія", - додав голова правління НАК "Нафтогаз".

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко в телеграм-каналі подякувала команді уряду та Нафтогазу.

"Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими", - наголосила вона.