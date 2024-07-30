Наступні три місяці в Україні можуть пройти без відключень світла або з мінімальними обмеженнями, - радник прем'єра
Радник прем'єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко заявив, що найближчі три місяці українці можуть прожити взагалі без відключень або з мінімальними обмеженнями електроенергії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ24".
За словами Бойка, наразі в Україні генеруючої енергії в системі стало більше, а температура повітря знизилася. Унаслідок цього знизилось споживання електроенергії.
"Ми, на жаль, погодозалежні, і сьогодні перебуваємо у відносному балансі", - зазначив радник прем'єра.
Він додав, що в разі відсутності "зовнішнього впливу" Україна протягом наступних трьох місяців може перебувати у відносному балансі.
"Це означає, що якщо обмеження й будуть виникати, вони нестимуть незначний характер", - підкреслив Бойко.
- Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, графіки стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії не застосовуватимуть.
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