Наступні три місяці в Україні можуть пройти без відключень світла або з мінімальними обмеженнями, - радник прем'єра

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ24".

За словами Бойка, наразі в Україні генеруючої енергії в системі стало більше, а температура повітря знизилася. Унаслідок цього знизилось споживання електроенергії.

"Ми, на жаль, погодозалежні, і сьогодні перебуваємо у відносному балансі", - зазначив радник прем'єра.

Він додав, що в разі відсутності "зовнішнього впливу" Україна протягом наступних трьох місяців може перебувати у відносному балансі.

"Це означає, що якщо обмеження й будуть виникати, вони нестимуть незначний характер", - підкреслив Бойко.