НБУ вилучатиме з обігу банкноти 500 гривень старого зразка: подробиці

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Як зазначили в НБУ, головна ціль такого рішення – підвищити якість готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які перебувають в обігу вже майже 18 років.

"Поступова заміна банкнот старого зразка підвищить захист і якість грошей в обігу та зробить розрахунки комфортнішими для громадян. Це не створить незручностей, водночас принесе користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам", – пояснили в Нацбанку.

Утім банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати.

Як відбуватиметься поступова заміна

З 1 серпня 2024 року Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:

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Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків

Банкноти номіналом 500 гривень старого зразка, які потраплятимуть у банки, не повертатимуть в обіг, а вилучатимуть з обігу та передаватимуть до Нацбанку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Довідково. Національний банк послідовно замінює в обігу банкноти попередніх років на сучасніші. Так, з 1 жовтня 2020 року триває поступове вилучення з обігу банкнот номіналом 1 та 2 гривні зразків 2003–2007 років та з 1 січня 2023 року – 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років та їх заміна на обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразка 2018 року та банкноти номіналами 20, 50,100, 200, 500 та 1000 гривень зразка 2014 року та наступних років випуску.