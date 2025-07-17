ООН представила план зимової підтримки найбільш уразливих категорій українців на $277,7 млн
ООН та її гуманітарні партнери представили План реагування на осінньо-зимовий період 2025-2026 рр, який передбачає підтримку найбільш уразливих верств в Україні на $277,7
Про це повідомляє пресслужба ООН.
Цей план передбачає залучення 277,7 млн доларів для надання життєво необхідної допомоги та послуг 1,7 млн найбільш вразливих людей із жовтня 2025 року по березень 2026 року.
Чому це важливо
Мільйони українців протягом років війни залишилися без надійного теплопостачання, мають зруйновані домівки та обмежені можливості сплачувати за комунальні послуги. З настанням холодів ці ризики посилюються, особливо для:
- мешканців прифронтових районів
- внутрішньо переміщених осіб у місцях тимчасового проживання
- людей похилого віку та осіб з інвалідністю
- вразливих родин із дітьми
- громад зі значно пошкодженою інфраструктурою
Як зазначив Гуманітарний координатор в Україні Маттіас Шмале, з настанням холодів мільйонам людей в Україні буде складно забезпечити тепло в оселях. Цей план має на меті допомогти тим, хто найбільше цього потребує.
Яка допомога буде надана
Гуманітарні організації зосередяться на:
- Утепленні та ремонті пошкодженого житла.
- Наданні обігрівачів, палива, ковдр та теплого одягу.
- Утепленні домівок та місць тимчасового проживання на випадок сильних морозів.
- Наданні грошової допомоги для оплати палива та комунальних послуг.
- Координації послуг у найнебезпечніших районах.
Усі заходи будуть узгоджуватися з планами уряду та інших партнерів, щоб уникнути дублювання зусиль і забезпечити допомогу відповідно до рівня вразливості людей. План також передбачає надійну систему моніторингу та звітності, що дасть змогу оперативно адаптувати допомогу до змін гуманітарної ситуації.
"Кожна зима — це нове випробування для людей, уже виснажених роками війни. Своєчасне фінансування та тісна співпраця з нашими партнерами мають вирішальне значення, аби встигнути допомогти тим, хто найбільше цього потребує, до настання морозів", - підкреслив Шмале.
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