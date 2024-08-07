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Підготовка до опалювального сезону: в Енергоатомі розповіли, скільки енергоблоків потрібно відремонтувати

Дар'я Куркіна
7 серпня, 2024 середа
19:41
Економіка Енергоатом

Цього року НАЕК "Енергоатом" має відремонтувати ще два енергоблоки АЕС, щоб підготуватися до опалювального сезону

Зміст

Про це повідомив в.о. голови правління Енергоатом Петро Котін на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, два енергоблоки, які підлягають ремонту, мають бути у системі до листопада 2024 року.

"Нам залишилося ще два енергоблоки відремонтувати цього року, які будуть в енергосистемі до листопада, і ми працюватимемо в ОЗП усіма дев'ятьма блоками, як і анонсували раніше", - розповів Котін.

Також в.о. голови правління підкреслив, що Енергоатом зміг скоротити тривалість ремонтних робіт на понад 40 днів і швидше повернути блоки в мережу.

Після окупації росіянами Запорізької АЕС Енергоатом має у розпорядженні Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську АЕС, загальна потужність 9 енергоблоків яких становить 7,8 ГВт.

Зазначено, що ремонт одного з вищезазначених блоків, не враховуючи двох, ймовірно, перенесуть на 2025 рік.

  • 17 липня на Рівненській АЕС достроково завершили планово-попереджувальний ремонт енергоблока, завдяки якому виробництво електрики зросте.
Теги:
Україна
Енергія
опалювальний сезон
Енергетика
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