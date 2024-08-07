Підготовка до опалювального сезону: в Енергоатомі розповіли, скільки енергоблоків потрібно відремонтувати

Про це повідомив в.о. голови правління Енергоатом Петро Котін на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, два енергоблоки, які підлягають ремонту, мають бути у системі до листопада 2024 року.

"Нам залишилося ще два енергоблоки відремонтувати цього року, які будуть в енергосистемі до листопада, і ми працюватимемо в ОЗП усіма дев'ятьма блоками, як і анонсували раніше", - розповів Котін.

Також в.о. голови правління підкреслив, що Енергоатом зміг скоротити тривалість ремонтних робіт на понад 40 днів і швидше повернути блоки в мережу.

Після окупації росіянами Запорізької АЕС Енергоатом має у розпорядженні Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську АЕС, загальна потужність 9 енергоблоків яких становить 7,8 ГВт.

Зазначено, що ремонт одного з вищезазначених блоків, не враховуючи двох, ймовірно, перенесуть на 2025 рік.