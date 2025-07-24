Податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком, - Свириденко

Про це прем'єрка повідомила у telegram за результатами засідання Кабміну.

Вона розповіла, що Кабмін затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу.

"З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Виняток - високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль", - йдеться у повідомленні.

Свириденко також розповіла, що впродовж місяця Держрегуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів.

"Також Уряд підготує зміни до КПК: відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише Генпрокурор або керівники обласного рівня. Наш пріоритет - справедливість, а не толерувати вибірковість", - додала вона.