Податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком, - Свириденко
Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що з 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком
Про це прем'єрка повідомила у telegram за результатами засідання Кабміну.
Вона розповіла, що Кабмін затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу.
"З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Виняток - високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль", - йдеться у повідомленні.
Свириденко також розповіла, що впродовж місяця Держрегуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів.
"Також Уряд підготує зміни до КПК: відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише Генпрокурор або керівники обласного рівня. Наш пріоритет - справедливість, а не толерувати вибірковість", - додала вона.
- 20 липня премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу, запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, а також експериментальний проєкт із відбудови.
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