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Понад 40 тисяч українських компаній мають прямі або опосередковані зв’язки з Росією, - дослідження YouControl

Анна Хотіна
16 грудня, 2024 понедiлок
14:51
Економіка

40 094 українських компаній та 836 ФОПів, які є власниками бізнесу в Росії або перереєстрували свої компанії під час війни, мають опосередкований зв'язок з РФ за результатами факторів "Експрес-аналізу" YouControl. Аналітики R&D центру дослідили дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ. Перевірили, що в структурі власності російських компаній є українські фізичні та юридичні особи

Зміст

Крім того, 519 українських компаній, перереєстрованих в рф, пов'язані зі 185 фінансово-промисловими групами в системі YouControl. Детальніше — в новому дослідженні.

"Від Криму до Дону": перереєстрація бізнесу після анексії

На початку повномасштабного вторгнення аналітики YouControl створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають актуальний або історичний  "ворожий слід", і додали цю інформацію до системи. Станом на березень 2022 року ми знайшли понад 20 тисяч компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є чи був хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Білорусі. Пошук токсичних зв'язків постійно поглиблювався та розширювався. Ми починали з 5-ти факторів, зараз їх 15 в "Експрес-аналізі". 

Станом на листопад 2024 року в системі промарковано досьє понад 40 тис. українських компаній, які володіють бізнесом у Росії та перереєстрували свої фірми. Серед ФОПів таких 836.

Після анексії Криму, а також окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, десятки тисяч компаній були внесені до російського  Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ (ЕГРЮЛ). Для ідентифікації саме таких юросіб до аналітичної системи доданий фактор "Експрес-аналізу" про те, що компанія перереєстрована на тимчасово окупованій території Росії.

Станом на листопад 2024 року фахівці YouControl виявили майже 35 тисяч таких юросіб. Майже половина (16 188) зареєстрована в Криму, 30% (10 765) — на Донеччині. Місцем реєстрації 3 197 компаній є Луганщина. майже 7% (2 355) підприємств розміщені у Запорізькій області. Замикає п’ятірку Херсонська область із показником в 1 332 компанії. До прикладу, ТОВ "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ", зареєстроване у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Ця фірма наприкінці листопада 2022 року, згідно з даними ЄДРЮО перереєстрована в Росії, має ідентичну з української компанією назву, місце реєстрації, керівника та склад учасників. В матеріалі "Центру журналістських розслідувань" йдеться, про те, що компанія бере безпосередню участь у ремонті ворожої техніки та виробництві дронів для російської армії.

Водночас, частина підприємств з окупованих територій, що внесені до російського ЄДРЮО, змінили місце реєстрації на підконтрольній території України. Найбільше зареєстровано в Києві (597) та Дніпропетровській області (112). ТОВ "УКРТЕРМІНАЛКОМПЛЕКС" входить до фінансово-промислової групи "Комфі", яке розвиває однойменну мережу магазинів техніки та електроніки. 

В Росії під схожою назвою є ООО "ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС". Компанії мають однакову дату реєстрації, КВЕД, а адреса російської фірми співпадає з адресою української компанії до 06.03.2018 року. Бенефіціаркою українського ТОВ "УКРТЕРМІНАЛКОМПЛЕКС" є особа на ім’я Світлана Гуцул, що є резиденткою Кіпру. А до 2018 року учасницею і бенефіціаркою даної компанії значилась особа із ПІБ Гуцул Світлана Василівна з місцем реєстрації та громадянством в Україні.

15% компаній (5 260), що перереєстровані на тимчасово окупованих територіях Росією переважно працюють у сфері надання "Інших послуг". (Інша професійна, наукова та технічна діяльність; Ветеринарна діяльність; Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; Державне управління й оборона та ін. В секторі "Операцій з нерухомості" 4 630 юросіб. Також значна кількість в агропромисловому комплексі (3 999) та будівництві (2 307). В російський реєстр потрапило 2 580 освітніх закладів і 2 357 громадських та релігійних організацій з тимчасово окупованих територій України.

519 українських компаній, які пререєстровані за законодавством країни-агресорки, пов’язані зі 185 ФПГ в системі YouControl. Одне ФПГ може містить по декілька таких компаній, в той самий час 1 компанія пов’язана із кількома ФПГ одночасно. Найбільша кількість (32) таких компаній серед всіх ФПГ в системі є у складі "Групи родини Лебедєвих". Дана фінансово-промислова група підконтрольна ексміністру оборони України Павлу Лебедєву та Альоні Лебедєвій, яка за інформацією NV від 12.07.2022 року "Співпрацювали з РФ. Прокуратура заарештувала активи машинобудівельного холдингу дочки колишнього міністра оборони", є його донькою. Санкції проти пана Лебедєва ввели в жовтні 2022 року, а відносно його доньки — в травні 2023-го. 

Також значна кількість (28) перереєстрованих компаній відноситься до складу фінансово-промислової групи братів Сергія та Андрія Клюєвих "Слав АГ". Зазначимо, що Андрій Клюєв перебуває під санкціями США ще з 2015 року.

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"Близнюки" компаній на Росії

В серпні цього року в систему додали ще один новий фактор пов’язаності із країною-агресоркою, коли на тимчасово окупованій території України є аналогічна юридична особа, зареєстрована за російським законодавством. Він вказує на те, що в Росії зареєстрована юридична особа, що по сукупності певних критеріїв (збіг назви, адреси реєстрації, ПІБ керівника та учасників, дати реєстрації), є своєрідними "клоном" української юридичної особи, при цьому не має в реєстраційних даних в російському ЄДРЮО підтвердження про перереєстрацію. Таких компаній нам вдалось ідентифікувати понад 1 200. 

Українське ТОВ "САДИ ХЕРСОНЩИНИ" має свого російського "тезку" — ООО "САДЫ ХЕРСОНЩИНЫ"

Дзеркальним відображенням компанії з тимчасово окупованого Мелітополя ТОВ "КАРДІНАЛ 2021" є російське ООО "КАРДИНАЛ 2021".

Близько 15% з цих компаній працюють в торговій сфері, ще 10% - у сфері АПК. 

Посадовці та опосередковані російські зв’язки

Можливо, українська компанія або її учасник, чи кінцевий бенефіціар, входить до складу юридичної особи, зареєстрованої в Росії, вказує на ймовірний зв’язок українських компаній, їхніх посадових осіб або учасників/бенефіціарів з російськими юридичними особами. В Україні фахівцями YouControl виявлено понад 4 000 компаній, де спрацював цей індикатор. Він буває актуальний та історичний. Останній вказує, на яку дату такий зв’язок мав місце бути. Загальна кількість українських компаній, що мали історичні зв’язки з російськими юрособами становить 957. Зміна фактору з "актуального" на "історичний", як правило, відбувається внаслідок змін складу учасників російських або українських компаній, а також через припинення діяльності пов’язаної російської юрособи. До прикладу, АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", бенефіціаром якого є екснародний депутат Українизять другого президента України Леоніда Кучми Віктор Пінчук. Пан Пінчук є ключовою особою ФПГ "Істван". Підприємство "Інтерпайп Дніпровтормет" є учасником зареєстрованого за російським законодавством ООО "ЛУГАНСКИЙ КОМБИНАТ ВТОРМЕТ".

Найбільша кількість компаній, у яких спрацював цей фактор, зареєстрована у Києві (997), Донецькій (744) та Харківській (344) області.

"Російська гідра" і ФОПи

Нещодавно доданий в систему YouControl фактор для фізичних осіб-підприємців. Тобто ймовірно, ФОП, зареєстрований за українським законодавством є учасником юридичної особи, зареєстрованої в РФ. Він також буває актуальним та історичним. Такий фактор доданий в досьє 836 українських ФОПів, з них 686 є діючими. Ключова особа "Групи родини Юткіних" Вячеслав Юткін зареєстрований як фізична особа-підприємець у квітні 2021 року. Людина з таким самим ПІБ є учасником 2 російських компаній: ООО "АПАРТ-ОТЕЛЬ "ТАВРИЧЕСКИЙ" та ООО "МОРСКОЙ"›. Обидві компанії зареєстровані відповідно російського законодавства на території тимчасово окупованого Криму. В Україні Вячеслав Юткін є співвласником заміських комплексів "Дачний готель Глібівка" та "Джинтама-Бриз". В грудні 2023 року Вячеслав Юткін потрапив під санкції РНБО.

Чому важливо перевіряти контрагентів на зв’язки з РФ

Перевірка будь-яких зв’язків з Російською Федерацією є важливою для мінімізації юридичних та репутаційних ризиків. Зв’язки з російськими фізичними або юридичними особами можуть призвести до санкцій, арешту активів, а також викликати додаткові перевірки з боку правоохоронних органів. Співпраця з особами або структурами, що мають історичні або актуальні зв’язки з РФ, створює ризики фінансової стабільності. Такі зв’язки можуть негативно впливати на репутацію компанії або фізичної особи, викликаючи сумніви у прозорості бізнес-процесів. Юридичний аналіз таких зв’язків є необхідним для оцінки ризиків та прийняття обґрунтованих рішень щодо подальшої співпраці. Додатково, аналіз судових рішень, санкційних списків та відкритих джерел дозволяє виявити приховані зв’язки з країною-агресором. Небезпека полягає також у тому, що такі зв’язки можуть бути використані для фінансування тероризму або інших злочинних дій. Вкрай важливо уважно досліджувати структури корпоративної власності та перевіряти кінцевих бенефіціарних власників. Відсутність належного аналізу таких зв’язків може призвести до негативних наслідків як у правовому, так і в економічному плані.

Теги:
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Крим
Війна з Росією
ФОП
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