Попри спеку та обстріли, дефіциту в енергосистемі немає, - Міненерго

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

За його словами, основною загрозою енергопостачанню залишаються нові масовані атаки з боку Росії, але завдяки оперативному ремонту пошкоджень та сформованим запасам обладнання енергетикам вдається уникати відключень.

Заступник міністра енергетики закликав споживачів ощадливо користуватися електроприладами, особливо в години пікового навантаження. Водночас він запевнив, що обмежень у постачанні електроенергії наразі не передбачається.

Колісник пояснив, що хоча у спеку споживання зростає, зокрема через використання кондиціонерів, втім енергосистема залишається збалансованою.

Чиновник також розповів, що Міненерго зараз вживає комплекс заходів, спрямованих на підготовку паливно-енергетичного сектору до опалювального сезону. Зокрема, посилюється фізичний захист енергооб’єктів, збільшуються резерви обладнання з метою пришвидшення ремонтів.

"Ми активно накопичуємо природний газ у сховищах, темпи закачування вищі, ніж минулого року. Також за рахунок міждержавних з’єднань практично з усіма країнами-сусідами ми диверсифікуємо постачання та можемо імпортувати енергоресурси протягом опалювального сезону", - розповів Колісник.