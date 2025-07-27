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Попри спеку та обстріли, дефіциту в енергосистемі немає, - Міненерго

Світлана Кравченко
27 липня, 2025 неділя
11:38
Економіка світло

Наразі енергосистема покриває всі потреби споживачів, тож дефіцит електроенергії в Україні відсутній

Зміст

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

За його словами, основною загрозою енергопостачанню залишаються нові масовані атаки з боку Росії, але завдяки оперативному ремонту пошкоджень та сформованим запасам обладнання енергетикам вдається уникати відключень.

Заступник міністра енергетики закликав споживачів ощадливо користуватися електроприладами, особливо в години пікового навантаження. Водночас він запевнив, що обмежень у постачанні електроенергії наразі не передбачається. 

Колісник пояснив, що хоча у спеку споживання зростає, зокрема через використання кондиціонерів, втім енергосистема залишається збалансованою.

Чиновник також розповів, що Міненерго зараз вживає комплекс заходів, спрямованих на підготовку паливно-енергетичного сектору до опалювального сезону. Зокрема, посилюється фізичний захист енергооб’єктів, збільшуються резерви обладнання з метою пришвидшення ремонтів. 

"Ми активно накопичуємо природний газ у сховищах, темпи закачування вищі, ніж минулого року. Також за рахунок міждержавних з’єднань практично з усіма країнами-сусідами ми диверсифікуємо постачання та можемо імпортувати енергоресурси протягом опалювального сезону", - розповів Колісник.

  • Водночас раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що переселення людей та відкриття підприємств в західній частині держави призвів до дефіциту електроенергії.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Енергетика
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