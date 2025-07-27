Попри спеку та обстріли, дефіциту в енергосистемі немає, - Міненерго
Наразі енергосистема покриває всі потреби споживачів, тож дефіцит електроенергії в Україні відсутній
Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.
За його словами, основною загрозою енергопостачанню залишаються нові масовані атаки з боку Росії, але завдяки оперативному ремонту пошкоджень та сформованим запасам обладнання енергетикам вдається уникати відключень.
Заступник міністра енергетики закликав споживачів ощадливо користуватися електроприладами, особливо в години пікового навантаження. Водночас він запевнив, що обмежень у постачанні електроенергії наразі не передбачається.
Колісник пояснив, що хоча у спеку споживання зростає, зокрема через використання кондиціонерів, втім енергосистема залишається збалансованою.
Чиновник також розповів, що Міненерго зараз вживає комплекс заходів, спрямованих на підготовку паливно-енергетичного сектору до опалювального сезону. Зокрема, посилюється фізичний захист енергооб’єктів, збільшуються резерви обладнання з метою пришвидшення ремонтів.
"Ми активно накопичуємо природний газ у сховищах, темпи закачування вищі, ніж минулого року. Також за рахунок міждержавних з’єднань практично з усіма країнами-сусідами ми диверсифікуємо постачання та можемо імпортувати енергоресурси протягом опалювального сезону", - розповів Колісник.
- Водночас раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що переселення людей та відкриття підприємств в західній частині держави призвів до дефіциту електроенергії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.39
- Актуальне
- Важливе