Рада ухвалила в цілому перерозподіл 35 млрд грн у бюджеті 2025 року

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Верховна Рада ухвалила в цілому зміни у бюджет 2025 року на 40 млрд грн. Йдеться про проєкт закону про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки й оборони та розв'язання першочергових питань.

За законопроєкт в цілому проголосували 229 народних депутатів.

Як пояснила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, це не нові гроші, а перерозподіл.

"4,6 млрд грн - на харчування учнів початкових класів, 3,2 млрд грн - на закупівлю лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з рідкісними захворюваннями, 1,2 млрд грн - на підтримку ветеранів, 2,8 млрд грн - на розвиток виробництва українського у сфері Defense Tech", - уточнила народна депутатка.