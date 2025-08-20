Рада ухвалила в цілому перерозподіл 35 млрд грн у бюджеті 2025 року
Верховна Рада підтримала зміни у бюджет 2025 року на 40 млрд грн. Йдеться про зміни до закону про державний бюджет, що передбачають перерозподіл 35 млрд грн
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
Верховна Рада ухвалила в цілому зміни у бюджет 2025 року на 40 млрд грн. Йдеться про проєкт закону про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки й оборони та розв'язання першочергових питань.
За законопроєкт в цілому проголосували 229 народних депутатів.
Як пояснила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, це не нові гроші, а перерозподіл.
"4,6 млрд грн - на харчування учнів початкових класів, 3,2 млрд грн - на закупівлю лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з рідкісними захворюваннями, 1,2 млрд грн - на підтримку ветеранів, 2,8 млрд грн - на розвиток виробництва українського у сфері Defense Tech", - уточнила народна депутатка.
