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Ракетний удар РФ 8 липня: український бізнес пожертвував мільйони гривень на допомогу Охматдиту

12 липня, 2024 п'ятниця
16:55
Економіка ракетна атака на Охматдит

8 липня російська окупаційна армія завдала прицільного удару по Охматдиту. Український бізнес не залишився осторонь і надав посильну фінансову й гуманітарну допомогу дитячій лікарні в Києві

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Так, компанія АТБ виділила 20 млн грн постраждалим від цинічного удару РФ.

"Ці кошти невдовзі будуть спрямовані на допомогу постраждалим дітям, відновлення зруйнованого корпусу лікарні, а також закупівлю необхідного медичного обладнання, аби лікарі й надалі могли виконувати свою місію — рятувати життя наших маленьких українців", - ідеться у повідомленні пресслужби.

500 тис. доларів виділила заснована українцями американська компанія Grammarly.

Мобільний оператор "Київстар" виділив 10 млн грн для допомоги постраждалим від російської атаки. Кошти передали через партнера dobro.ua. У мобільному застосунку компанії користувачів закликають донатити, аби долучитися до відновлення найбільшої дитячої лікарні України.

Мережа автозаправних станцій ОККО також пожертвувала 10 млн грн Охматдиту.

Своєю чергою національна мережа АЗК UPG перерахувала на рахунок лікарні "Охматдит" 1 млн грн.

"Таке рішення компанія прийняла одразу після цинічного удару ворога по центральній дитячій лікарні Києва. Лікарні, де порятунок знаходили діти зі всієї України. Біль та гнів – це те, що відчули українці. Свою лють ми вирішили конвертувати у допомогу і закликаємо український бізнес зробити так само", - йдеться у пресрелізі компанії, наданому Еспресо.

10 млн грн задонатила букмекерська компанія Favbet.

Ferrexpo оголосила про рішення Ради директорів спрямувати 10 млн на підтримку реконструкції дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

"Ferrexpo хоче підтримати пацієнтів і медичний персонал "Охматдиту" в цей складний час та відновити лікарню для її функціонування у майбутньому. Ми віримо, що зможемо подолати всі виклики разом, відбудувати зруйноване та відновити безпеку і спокій для українських дітей", – сказав Юрій Химич, лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності Групи в Україні та генеральний директор Біланівського ГЗК.

Райффайзен банк виділив 3 млн грн для лікарні й закликав клієнтів також зробити внески для Охматдиту через застосунок Raiffeisen Online.

1 млн грн надала "Нова пошта".

Також до збору на відновлення лікарні "Охматдит" від UNITED24 та monobank долучилися такі компанії:

 – AWT "Баварія" – 10 млн грн

 – Kernel – 10 млн грн

– Vodafone - 5 млн грн

 – Monobank – 5 млн грн

– Biopharma  – 5 млн грн

– "Аврора" – 5 млн грн

– GSC Game World, розробників гри С.Т.А.Л.К.Е.Р. – 5 млн грн

– ПриватБанк – 3 млн грн

– Comfy – 3 млн грн

– Bolt – 2,5 млн

– компанії "Датагруп" та Volia – 2,5 млн грн

– Uber – 2 млн грн

– LC Waikiki – 2 млн грн

– "Нова пошта" – 1 млн

 – Uklon – 1 млн

 – "Сільпо" – 1 млн грн

– VARUS  – 1 млн грн

– "Алло" – 1 млн грн

– "Фора" – 1 млн грн

– Megogo – 1 млн грн

– "Ябко" – 1 млн грн

– Jysk – 1 млн грн

– ТОВ "Кормотех" – 1 млн грн

– А-Банк, АкордБанк – по 1 млн грн

– "Львівські Круасани" – 250 тис. грн

– Activitis – 200 тис. грн

– Enjoy the wood  – 100 тис. грн.

Фонд Порошенка відновить знищене внаслідок російської атаки обладнання, яке було встановлене Фондом у лікарні "Охматдит" за останні 10 років. Також буде відбудовано один із корпусів, 11-й. Пошкоджений корпус Марина Порошенко оглянула разом із гендиректором Охматдиту Володимиром Жовніром, аби з'ясувати, яке обладнання було знищено й потребує заміни.

"Я хочу подякувати всім нашим лікарям, вони справжні герої, вони своїми тілами прикривали дітей прямо на хірургічних столах. Багато хто постраждав. Вічна пам’ять лікарці Світлані Лук’янчук, яка, на жаль, загинула, коли вона повернулася, щоб перевірити, чи всі евакуйовані", – зазначила Марина Порошенко.

Які компанії віддали прибуток Охматдиту

McDonalds спрямував весь свій прибуток від продажу чизбургерів 9 липня на підтримку та цільові потреби дитячої лікарні "Охматдит".

Піцерія LA ПʼЄЦ теж віддає весь прибуток 9 липня від продажу піци "Капрічоза" на допомогу Охматдиту.

"Кошти передаємо напряму лікарні. Долучайтеся разом з нами до допомоги діткам, які мусять боротися з хворобою під час війни", – поінформували в компанії.

Магазин DODO SOCKS передав весь свій виторг за 8 липня на допомогу лікарні, а пекарня Bakehouse і бар "Багряний" передали 50% від виторгу за 8 липня на потреби фонду "Таблеточки" та лікарні "Охматдит".

Своєю чергою ресторатори Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська відкрили збір для підтримки лікарні: за будь-який внесок дарують електронну книгу "100 рецептів на кожен день". Раніше кухарі передали лікарні близько 2 мільйонів гривень за виторг від цієї книги.

Хто надавав допомогу на місці удару

Нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев повідомляв у Facebook, що компанії АТБ, Сільпо, Новус, Ашан, Varus, Коло оперативно відгукнулися на прохання допомогти й надали їжу та воду потерпілим.

"Через півтори години вантажівки були на місці", - написав Гетманцев.

Українська компанія будівельних інструментів Dnipro-M допомагала з розбором завалів, зокрема надала людям необхідні інструменти та рукавиці.

"Епіцентр К" надав будівельну техніку та матеріали для розбору завалів. У компанії заявили, що також задонатять кошти на відновлення Охматдиту.

Окрім того, ресторани "Глек", "ЛаФамілія", Milk Bar, "100 років тому вперед" та інші одразу після трагедії повезли до лікарні їжу й напої для тих, хто розбирав завали.

Хто готовий прихистити пацієнтів Охматдиту

Медична мережа "Добробут" заявила про готовність безоплатно прийняти та надати всю необхідну допомогу дітям і лікарям, які постраждали внаслідок обстрілу Охматдиту. Всі бригади швидкої допомоги "Добробуту" працювали на місці трагедії.

Укрзалізниця заявила, що готова забезпечити транспорт і прихисток для потерпілих.

Благодійний Фонд Руслана Шостака повідомив, що вивезе всіх дітей, які постраждали від атаки на Охматдит, на оздоровлення до Туреччини. Постраждалі можуть заповнити форму за цим посиланням.

А Віктор та Олена Пінчуки займуться відновленням медичного обладнання Охматдиту, – повідомив фонд Viktor Pinchuk Foundation. Наразі представники фонду спілкуються з лікарнею для виявлення найважливіших потреб.

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