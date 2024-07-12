Сума на відновлення "Охматдиту" збільшується: Ferrexpo спрямовує 10 млн грн

Після руйнівних ракетних ударів 8 липня 2024 року 10 липня 2024 року від Національної спеціалізованої дитячої лікарні Міністерства охорони здоровʼя України “Охматдит” надійшов запит про допомогу у фінансуванні ремонту зруйнованих відділень лікарні. Першочергово він був розглянутий Комітетом з питань охорони здоров’я, безпеки, навколишнього середовища та громад Ferrexpo (HSEC), який надав свою рекомендацію Раді директорів Ferrexpo plc.

10 липня 2024 року Рада директорів Ferrexpo plc ухвалила рішення задовольнити запит про допомогу, здійснивши внесок в розмірі 10 мільйонів гривень на адресу лікарні “Охматдит” у межах реалізації програми Гуманітарного фонду Ferrexpo.

"Ferrexpo хоче підтримати пацієнтів та медичний персонал “Охматдиту” в цей складний час та відновити лікарню для її функціонування у майбутньому. Ми віримо, що зможемо подолати всі виклики разом, відбудувати зруйноване та відновити безпеку і спокій для українських дітей. Україна сильна духом, і Ferrexpo завжди буде пліч-о-пліч з тими, хто потребує нашої допомоги", – сказав Юрій Химич, лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності Групи в Україні та генеральний директор Біланівського ГЗК.

Від першого дня повномасштабного вторгнення компанія Ferrexpo спрямувала понад 985 мільйонів гривень на потреби 12 областей України та сил оборони країни.