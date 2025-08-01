Трамп збільшив тарифи для Канади до 35%
Президент США Дональд Трамп підписав указ про збільшення тарифів для Канади з 25% до 35%: рішення набуло чинності у п'ятницю, 1 серпня
Про це йдеться на сайті Білого дому.
"Канада не співпрацювала у стримуванні потоку фентанілу та інших нелегальних наркотиків і застосувала проти Сполучених Штатів заходи у відповідь на дії президента, спрямовані на подолання цієї незвичної і надзвичайної загрози для США. У відповідь на тривалу бездіяльність Канади та її дії у відповідь президент Трамп визнав за необхідне підвищити мита на канадські товари з 25% до 35%, щоб ефективно протистояти існуючій надзвичайній ситуації", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що Трамп надав Канаді широкі можливості для стримування небезпечної діяльності картелів і потоку смертельних наркотиків до США, утім, через те, що Оттава "не змогла адекватно вирішити ситуацію, що склалася" він спершу продовжив запровадження 25% тарифу, а тепер вживає подальших заходів, щоб "притягнути Канаду до відповідальності за її подальшу роль у кризі з нелегальними наркотиками".
- 27 червня Трамп раптово скасував торговельні переговори з Канадою через податок, спрямований проти американських технологічних компаній, назвавши його "кричущою атакою".
- За два дні Канада ухвалила рішення про скасування податку на цифрові послуги, що мав стосуватися великих американських технологічних компаній. Цей крок є спробою активізувати торговельні переговори зі США.
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