Трамп збільшив тарифи для Канади до 35%

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Канада не співпрацювала у стримуванні потоку фентанілу та інших нелегальних наркотиків і застосувала проти Сполучених Штатів заходи у відповідь на дії президента, спрямовані на подолання цієї незвичної і надзвичайної загрози для США. У відповідь на тривалу бездіяльність Канади та її дії у відповідь президент Трамп визнав за необхідне підвищити мита на канадські товари з 25% до 35%, щоб ефективно протистояти існуючій надзвичайній ситуації", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Трамп надав Канаді широкі можливості для стримування небезпечної діяльності картелів і потоку смертельних наркотиків до США, утім, через те, що Оттава "не змогла адекватно вирішити ситуацію, що склалася" він спершу продовжив запровадження 25% тарифу, а тепер вживає подальших заходів, щоб "притягнути Канаду до відповідальності за її подальшу роль у кризі з нелегальними наркотиками".