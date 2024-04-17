У НБУ вважають, що криптовалюта в Україні має регулюватися за нормами ЄС

Про це заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA). З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA", - зазначила вона.

На її переконання, це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом.

Закон про регулювання ринків криптоактивів (MiCA) – це найважливіша нормативна база, розроблена та схвалена Європейським Союзом навесні минулого року. Він став першим у світі регламентом, що містить чіткі рекомендації та стандарти для учасників крипторинку для захисту споживачів та підтримки цілісності ринку. Заходи щодо захисту прав споживачів, передбачені MiCA, спрямовані на безпеку інвесторів і трейдерів шляхом накладення певних зобов'язань на учасників ринку, серед них переддоговірне розкриття інформації, правила щодо таргетованої реклами та прозорість запропонованих послуг.

Суворі вимоги до прозорості та розкриття інформації дають змогу MiCA притягувати учасників ринку до відповідальності, що сприяє запобіганню шахрайству та іншим небажаним діям.

MiCA надає основу для нагляду та роботи правоохоронних органів у сфері криптовалют на національному та наднаціональному рівнях.