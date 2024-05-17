У пункті пропуску "Рені" Україна й Молдова запустили спільний митний і прикордонний контроль

Про це повідомила Державна митна служба України.

Запровадження спільного митного та прикордонного контролю у пункті пропуску "Рені – Джурджулешти" стало можливим після його реконструкції, завершення якої офіційно погодили українська та молдовська сторони.

У пункті пропуску передбачено окремі смуги руху для вантажівок та автобусів, щоб пришвидшити перетин митного кордону товарів і громадян. Загалом очікується, що пропускна спроможність пункту пропуску зросте щонайменше вдвічі.

До реконструкції пропускні операції здійснювали і на українській території, і на молдовській. Відтепер прикордонно-митні формальності проводитимуть лише на українській стороні.

Спільний контроль у пункті пропуску "Рені – Джурджулешти" можна вважати першим етапом у процесі реалізації масштабнішої ініціативи "зелений коридор" у так званому трикутнику "Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) – Галац (Румунія)". Її наступним етапом може стати запровадження скоординованого контролю між Молдовою та Румунією.