Україна домовилася про реструктуризацію боргу з власниками єврооблігацій

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Власники всіх державних єврооблігацій, а також гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю 20,47 млрд доларів США проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору.

Зокрема, 97,38% власників єврооблігацій підтримали угоду про реструктуризацію, що перевищує необхідний поріг у дві третини голосів. Кожна серія єврооблігацій в обігу отримала понад 95% голосів підтримки від власників, що значно перевищує мінімально необхідні 50% для того, щоб угода про реструктуризацію набула чинності та дозволила здійснити запропонований обмін наявних єврооблігацій на нові.

"Такий високий рівень підтримки відображає залученість міжнародної фінансової спільноти в забезпечення фінансової стійкості України в умовах повномасштабного вторгнення Росії", – зазначили у Мінфіні.

Там додали, що це рішення допоможе зберегти макроекономічну стабільність, забезпечити стійкість державного боргу та зберегти ресурси, необхідні для фінансування оборони України.

Реструктуризація передбачає:

номінальне зниження вартості державного боргу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України більш ніж на $8,5 млрд

зменшення боргових платежів на 11,4 млрд дол. США протягом періоду дії Програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на 22,75 млрд дол. США до 2033 року (скорочення на понад 75%)

збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на 4 роки (додатково до 2-річного збільшення терміну обігу у 2022 році)

"Ми пишаємося тим, що понад 97% кредиторів підтримали нашу пропозицію про згоду щодо змін в умовах єврооблігацій. Така підтримка дозволяє Україні провести реструктуризацію всіх державних єврооблігацій і гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору. Майже одностайний рівень підтримки був досягнутий менш ніж за 5 місяців, що дозволило Україні досягти угоди з кредиторами до закінчення 2-річного періоду відтермінування платежів, що було погоджено у 2022 році. Угоду досягнуто в такі короткі строки завдяки послідовній плідній співпраці з нашими інвесторами та міжнародними партнерами", – прокоментував Сергій Марченко, міністр фінансів України.

Він додав, що завершення угоди з реструктуризації єврооблігацій є важливим кроком для забезпечення бюджетної стабільності України, необхідної для продовження фінансування оборони в умовах воєнного стану.

"Це рішення дозволить зекономити $11,4 млрд на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, що зміцнить наш бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону", – додав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Після отримання позитивних результатів голосування, яке почалося 9 серпня й завершилося 27 серпня, процес реструктуризації переходить до фази розрахунків. За очікуваннями, проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня.